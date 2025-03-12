5 GPS-пристроїв, які допоможуть вам стежити за вашим автомобілем у реальному часі

Відстеження автомобіля в реальному часі - це не тільки зручність, а й додатковий захист від викрадення. Сучасні GPS-трекери дають змогу контролювати місце розташування транспорту з телефону й отримувати повідомлення про будь-які пересування.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 найкращих GPS-пристроїв, які допоможуть вам завжди знати, де знаходиться ваш автомобіль.

Apple Airtag

Apple AirTag - це не класичний GPS-трекер, але його доступна ціна, відсутність абонентської плати та компактні розміри роблять його зручним для прихованого розміщення в автомобілі. Однак він має обмежений функціонал і залежить від екосистеми Apple.

Плюси:

Немає щомісячної передплати - після купівлі жодних додаткових витрат

Компактний і легко заховати - можна розмістити в автомобілі, рюкзаку або будь-якому іншому предметі

Довгий термін служби батареї - замінна батарейка CR2032 забезпечує понад рік автономної роботи

Мінуси:

Не використовує GPS. Трекер працює за технологією Bluetooth і фіксує місце розташування тільки під час контакту з пристроями Apple (iOS 14+)

Не підходить для стеження за пересуваннями в режимі реального часу

Може бути легко виявлений сторонніми. Якщо хтось переміщається з AirTag, його пристрій Apple надішле повідомлення про можливе відстеження. Це робить трекер марним для пошуку викраденого автомобіля

AirTag - не найкращий варіант для автомобільного GPS-трекінгу, оскільки не підтримує GPS і залежить від інших iOS-пристроїв поблизу. Однак він підійде користувачам Apple, яким потрібне бюджетне і просте рішення без підписки для пошуку загублених речей.

Apple Airtag (фото: HiTech.Expert)

Spytec GL300 Mini

GPS-трекер Spytec GL300 Mini - надійний пристрій із безліччю функцій, включно з повідомленнями про поїздки, перевищення швидкості, вихід із геозони та рівень заряду батареї. Він оснащений водонепроникним магнітним корпусом, що робить його зручним для кріплення зовні автомобілів, вантажівок або трейлерів.

Плюси:

Міцний і захищений корпус

Зручний мобільний додаток

Надійні повідомлення і наявність SOS-кнопки

Мінуси:

Налаштування сповіщень доступні тільки через веб-додаток

Габаритний розмір, особливо в захисному корпусі

Висока абонентська плата (23 долари на місяць)

Загалом, Spytec GL300 Mini - один із найточніших і найфункціональніших GPS-трекерів, особливо якщо важлива захищеність від води і міцність конструкції.

Spytec GL300 Mini

LandAirSea 54

LandAirSea 54 - це водонепроникний GPS-трекер з підтримкою супутникової мережі, що робить його надійним варіантом для прихованого стеження за автомобілем або цінними речами. Він не залежить від стільникового зв'язку, забезпечує точне відстеження в реальному часі і може працювати до 6 місяців у режимі енергозбереження.

Плюси:

Відстеження доступне в будь-якій точці світу без стільникового зв'язку

Повністю захищений від вологи без необхідності в додатковому чохлі

Компактний і зручний для прихованого розміщення

Тривалий час автономної роботи. У разі ввімкненого режиму енергозбереження трекер може працювати до 6 місяців

Відстеження в реальному часі

Мінуси:

Обмежений функціонал повідомлень

Інтерфейс не найзручніший і не дає змоги переглядати історію повідомлень

Кришка порту зарядки легко губиться, але в комплекті є запасна

LandAirSea 54 - чудовий варіант для тих, хто шукає автономний GPS-трекер з високою точністю і без прив'язки до стільникових мереж.

LandAirSea 54 (фото: Gadget Flow)

Optimus 3.0 GPS Tracker

Optimus 3.0 - це промисловий GPS-трекер, розроблений для відстеження автопарків і комерційного транспорту. Він пропонує докладні звіти і безліч повідомлень, але має складний інтерфейс і надлишковий функціонал для звичайних користувачів.

Плюси:

Розширені можливості відстеження

Підходить для управління автопарками та бізнес-завдань

Мінуси:

Складний інтерфейс - як у мобільному застосунку, так і у веб-версії

Не підходить для особистого використання

Optimus 3.0 - чудовий вибір для бізнесу, але складний для приватних користувачів, яким потрібен простий GPS-трекер для автомобіля або особистих цілей.

Optimus 3.0 GPS Tracker (фото: Car and Driver)

Kayo GPS Tracker

Kayo GPS Tracker - це простий і доступний GPS-трекер, який підтримує пристрої на iOS і Android. Він не пропонує безліч функцій, але забезпечує надійне відстеження в реальному часі.

Плюси:

Легке встановлення

Доступна підписка - всього 5 доларів на місяць

Сумісний з iOS та Android

Мінуси:

Мінімальний функціонал

Відсутні деталізовані звіти

Kayo GPS Tracker - бюджетний і зручний варіант для базового відстеження автомобіля, але не підійде тим, кому потрібні просунуті функції та звіти.

Kayo GPS Tracker (фото: Car and Driver)

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