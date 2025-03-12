5 GPS-устройств, которые помогут вам следить за вашим автомобилем в реальном времени

Отслеживание автомобиля в реальном времени - это не только удобство, но и дополнительная защита от угона. Современные GPS-трекеры позволяют контролировать местоположение транспорта с телефона и получать уведомления о любых передвижениях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 5 лучших GPS-устройств, которые помогут вам всегда знать, где находится ваш автомобиль.

Apple Airtag

Apple AirTag - это не классический GPS-трекер, но его доступная цена, отсутствие абонентской платы и компактные размеры делают его удобным для скрытого размещения в автомобиле. Однако он имеет ограниченный функционал и зависит от экосистемы Apple.

Плюсы:

Нет ежемесячной подписки - после покупки никаких дополнительных расходов

Компактный и легко спрятать - можно разместить в автомобиле, рюкзаке или любом другом предмете

Долгий срок службы батареи - заменяемая батарейка CR2032 обеспечивает более года автономной работы

Минусы:

Не использует GPS. Трекер работает по технологии Bluetooth и фиксирует местоположение только при контакте с устройствами Apple (iOS 14+)

Не подходит для слежения за передвижениями в режиме реального времени

Может быть легко обнаружен посторонними. Если кто-то перемещается с AirTag, его устройство Apple отправит уведомление о возможном отслеживании. Это делает трекер бесполезным для поиска угнанного автомобиля

AirTag - не лучший вариант для автомобильного GPS-трекинга, так как не поддерживает GPS и зависит от других iOS-устройств поблизости. Однако он подойдет пользователям Apple, которым нужно бюджетное и простое решение без подписки для поиска потерянных вещей.

Apple Airtag (фото: HiTech.Expert)

Spytec GL300 Mini

GPS-трекер Spytec GL300 Mini - надежное устройство с множеством функций, включая уведомления о поездках, превышении скорости, выходе из геозоны и уровне заряда батареи. Он оснащен водонепроницаемым магнитным корпусом, что делает его удобным для крепления снаружи автомобилей, грузовиков или трейлеров.

Плюсы:

Прочный и защищенный корпус

Удобное мобильное приложение

Надежные уведомления и наличие SOS-кнопки

Минусы:

Настройки оповещений доступны только через веб-приложение

Габаритный размер, особенно в защитном корпусе

Высокая абонентская плата (23 доллара в месяц)

В целом, Spytec GL300 Mini - один из самых точных и функциональных GPS-трекеров, особенно если важна защищенность от воды и прочность конструкции.

Spytec GL300 Mini

LandAirSea 54

LandAirSea 54 - это водонепроницаемый GPS-трекер с поддержкой спутниковой сети, что делает его надежным вариантом для скрытого слежения за автомобилем или ценными вещами. Он не зависит от сотовой связи, обеспечивает точное отслеживание в реальном времени и может работать до 6 месяцев в режиме энергосбережения.

Плюсы:

Отслеживание доступно в любой точке мира без сотовой связи

Полностью защищен от влаги без необходимости в дополнительном чехле

Компактный и удобный для скрытого размещения

Долгое время автономной работы. При включенном режиме энергосбережения трекер может работать до 6 месяцев

Отслеживание в реальном времени

Минусы:

Ограниченный функционал уведомлений

Интерфейс не самый удобный и не позволяет просматривать историю уведомлений

Крышка порта зарядки легко теряется, но в комплекте есть запасная

LandAirSea 54 - отличный вариант для тех, кто ищет автономный GPS-трекер с высокой точностью и без привязки к сотовым сетям.

LandAirSea 54 (фото: Gadget Flow)

Optimus 3.0 GPS Tracker

Optimus 3.0 - это промышленный GPS-трекер, разработанный для отслеживания автопарков и коммерческого транспорта. Он предлагает подробные отчеты и множество уведомлений, но имеет сложный интерфейс и избыточный функционал для обычных пользователей.

Плюсы:

Расширенные возможности отслеживания

Подходит для управления автопарками и бизнес-задач

Минусы:

Сложный интерфейс - как в мобильном приложении, так и в веб-версии

Не подходит для личного использования

Optimus 3.0 - отличный выбор для бизнеса, но сложен для частных пользователей, которым нужен простой GPS-трекер для автомобиля или личных целей.

Optimus 3.0 GPS Tracker (фото: Car and Driver)

Kayo GPS Tracker

Kayo GPS Tracker - это простой и доступный GPS-трекер, который поддерживает устройства на iOS и Android. Он не предлагает множество функций, но обеспечивает надежное отслеживание в реальном времени.

Плюсы:

Легкая установка

Доступная подписка - всего 5 долларов в месяц

Совместим с iOS и Android

Минусы:

Минимальный функционал

Отсутствуют детализированные отчеты

Kayo GPS Tracker - бюджетный и удобный вариант для базового отслеживания автомобиля, но не подойдет тем, кому нужны продвинутые функции и отчеты.

Kayo GPS Tracker (фото: Car and Driver)

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