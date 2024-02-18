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5 головних трендів на весну 2024: що купувати, аби мати приголомшливий вигляд

Які тренди будуть цієї весни (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Багато брендів уже представили свої весняно-літні колекції, тож головні тренди цього сезону уже визначено. Деякі із них плавно перейшли із попереднього року, а от дещо таки новеньке увірвалося у світ моди.

Про те, що буде в моді весною 2024 року, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Elle.

Червоний колір

Цієї весни червоний колір знову в моді. При чому можна вибирати різні відтінки - від максимально світлих і аж до класичного бордо. Дизайнери використовували червоний колір на різних моделях одягу та фактурах, особливо акцентуючи на шкірі. Valentino випустив у цьому кольорі сукні-максі, Gucci - костюми з короткими ліфами та спідницями, а Alexander McQueen - топіки. 

Червоний одяг доволі легко комбінуватимемо з базовими відтінками. Тому сміливо експериментуйте та додавайте інші яскраві тони, або навіть створюйте "тотал лук". 

Квіткові мотиви 

Цьогоріч дизайнери визначили, що квіткові мотиви є одним із головних трендів. І йдеться не лише про принти, а й про об’ємні деталі на одязі та навіть розрізи у вигляді квітів. 

Наприклад, дім високої моди Alexander McQueen на показі представив сукню із декором, що імітує пелюстки троянди. А от Balmain презентував шкіряні туфлі з великими квітами. Loewe усіх модниць вразив топами зі сріблястими й сяйливими золотими деталями.

Квіткові мотиви будуть у моді (фото ілюстративне: Freepik)

Драпірування

Цієї весни у моді буде одяг із незвичним дизайнерським прийомом -  драпіруванням. Такий елемент додає романтичності, легкості й вишуканості образам.

Драпірування чудово прилаштовується до фігури, прекрасно може змінювати форму та створювати зовсім різні силуети. Цей стильний прийом використали у своїх колекція бренди - Carolina Herrera, JW Anderson, Tove, Rabanne та інші.

Бахрома

Це не новий тренд, втім дуже впевнено тримається в топі цієї весни. Бахрома надає речам текстурності й більш грайливого настрою. Тому голлівудські зірки точно вибиратимуть одяг із цим елементом.

У нових колекціях бахрома фігуруватиме у різних варіаціях - від яскравих відтінків до сяйливого металіку; короткі стрічки тканини, довгі нитки чи взагалі мотузки; на спідницях, топах, сукнях і сумках. 

Денім

Денім був дуже популярним торік і залишиться у трендах цієї весни також. Джинсові шорти, штани в різних варіаціях, спідниці максі, костюми, сорочки та силуетні жакети - топові речі на цей сезон. Купуючи одяг на весну, віддайте перевагу штанам кльош, мішкуватим моделям, зі стрілкою та з незвичними об’ємними деталями. 

Денім добре поєднується із базовими або яскравими кольорами, шкіряними елементами гардероба або іншими джинсовими речами. Тож цієї весни сміливо можете створювати образи у стилі "тотал денім".

Денім досі на піку популярності (фото ілюстративне: Freepik)

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