5 главных трендов на весну 2024: что покупать, чтобы выглядеть потрясающе

Многие бренды уже представили свои весенне-летние коллекции, так что главные тренды этого сезона уже определены. Некоторые из них плавно перешли с предыдущего года, а вот кое-что новенькое все-таки ворвалось в мир моды.
О том, что будет в моде весной 2024 года, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Elle.
Этой весной красный цвет снова в моде. При чем можно выбирать разные оттенки - от максимально светлых и вплоть до классического бордо. Дизайнеры использовали красный цвет на разных моделях одежды и фактурах, особенно акцентируя на коже. Valentino выпустил в этом цвете платья-макси, Gucci - костюмы с короткими лифами и юбками, а Alexander McQueen - топики.
Красную одежду довольно легко комбинировать с базовыми оттенками. Поэтому смело экспериментируйте и добавляйте другие яркие тона или даже создавайте "тотал лук".
В этом году дизайнеры определили, что цветочные мотивы являются одним из главных трендов. И речь идет не только о принтах, но и об объемных деталях на одежде и даже разрезах в виде цветов.
К примеру, дом высокой моды Alexander McQueen на показе представил платье с декором, имитирующим лепестки розы. А вот Balmain создал кожаные туфли с большими цветами. Loewe всех модниц поразил топами с серебристыми и сияющими золотыми деталями.
Этой весной в моде будет одежда с необычным дизайнерским приемом - драпировкой. Такой элемент придает романтичности, воздушности и изысканности образам.
Драпировка прекрасно подстраивается под фигуру, прекрасно может изменять форму и создавать совершенно разные силуэты. Этот стильный прием использовали в своих коллекциях бренды - Carolina Herrera, JW Anderson, Tove, Rabanne и другие.
Это не новый тренд, но очень уверенно держится в топе этой весной. Бахрома придает вещам текстурности и более игривое настроение. Поэтому голливудские звезды будут точно выбирать одежду с этим элементом.
В новых коллекциях бахрома будет фигурировать в разных вариациях - от ярких оттенков до сияющего металлика; короткие ленты ткани, длинные нити или вообще бечевки; на юбках, топах, платьях и сумках.
Деним был очень популярен в прошлом году и останется в трендах этой весной тоже. Джинсовые шорты, брюки в разных вариациях, юбки макси, костюмы, рубашки и силуэтные жакеты - топовые вещи на этот сезон. Покупая одежду на весну, отдайте предпочтение брюкам клеш, мешковатым моделям, со стрелкой и необычными объемными деталями.
Деним хорошо сочетается с базовыми или яркими цветами, кожаными элементами гардероба или другими джинсовыми вещами. Так что этой весной смело можете создавать образы в стиле "тотал деним".
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