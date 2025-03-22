5 головних помилок при фарбуванні волосся, які часто допускають люди

Вибір кольору без урахування відтінку власного волосся

Багато хто обирає колір фарби, орієнтуючись лише на зображення на упаковці. Однак натуральний відтінок волосся та його попередня обробка можуть суттєво вплинути на кінцевий результат. Перед фарбуванням варто скористатися таблицею відтінків або порадитися з фахівцем.

Ігнорування тесту на алергічну реакцію

Фарбувальні засоби містять хімічні речовини, які можуть викликати подразнення або навіть серйозні алергічні реакції. Перед використанням нової фарби необхідно нанести невелику кількість засобу на шкіру за вухом або на зап’ясті й почекати 24 години.

Фарбування на занадто брудне або надто чисте волосся

Є міф, що фарбу потрібно наносити лише на брудне волосся. Насправді, надлишок шкірного сала може вплинути на рівномірність фарбування. Найкраще рішення - мити голову за 24 години до процедури, щоб зберегти природний захист шкіри, але не створювати перешкод для фарбування.

Недотримання інструкції щодо часу витримки

Перетримка фарби не зробить колір інтенсивнішим, а лише пересушить волосся. З іншого боку, передчасне змивання фарби може призвести до нерівномірного відтінку. Важливо точно дотримуватися рекомендацій виробника.

Використання неправильного догляду після фарбування

Після фарбування волосся потребує особливого догляду. Використання шампунів із сульфатами призводить до швидкого вимивання кольору. Варто обирати спеціальні засоби для фарбованого волосся, які допоможуть зберегти відтінок і забезпечать зволоження.

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