5 головних помилок при фарбуванні волосся, які часто допускають люди

Фарбування волосся - це чудовий спосіб змінити імідж, підкреслити риси обличчя або приховати сивину. Проте навіть досвідчені люди часто допускають помилки, які можуть зіпсувати результат.
Про п’ять найпоширеніших помилок, яких варто уникати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Багато хто обирає колір фарби, орієнтуючись лише на зображення на упаковці. Однак натуральний відтінок волосся та його попередня обробка можуть суттєво вплинути на кінцевий результат. Перед фарбуванням варто скористатися таблицею відтінків або порадитися з фахівцем.
Фарбувальні засоби містять хімічні речовини, які можуть викликати подразнення або навіть серйозні алергічні реакції. Перед використанням нової фарби необхідно нанести невелику кількість засобу на шкіру за вухом або на зап’ясті й почекати 24 години.
Є міф, що фарбу потрібно наносити лише на брудне волосся. Насправді, надлишок шкірного сала може вплинути на рівномірність фарбування. Найкраще рішення - мити голову за 24 години до процедури, щоб зберегти природний захист шкіри, але не створювати перешкод для фарбування.
Перетримка фарби не зробить колір інтенсивнішим, а лише пересушить волосся. З іншого боку, передчасне змивання фарби може призвести до нерівномірного відтінку. Важливо точно дотримуватися рекомендацій виробника.
Після фарбування волосся потребує особливого догляду. Використання шампунів із сульфатами призводить до швидкого вимивання кольору. Варто обирати спеціальні засоби для фарбованого волосся, які допоможуть зберегти відтінок і забезпечать зволоження.
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