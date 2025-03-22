5 главных ошибок при окрашивании волос, которые часто допускают люди

Выбор цвета без учета оттенка собственных волос

Многие выбирают цвет краски, ориентируясь только на изображение на упаковке. Однако натуральный оттенок волос и их предварительная обработка могут существенно повлиять на конечный результат. Перед окрашиванием стоит воспользоваться таблицей оттенков или посоветоваться со специалистом.

Игнорирование теста на аллергическую реакцию

Красящие средства содержат химические вещества, которые могут вызвать раздражение или даже серьезные аллергические реакции. Перед использованием новой краски необходимо нанести небольшое количество средства на кожу за ухом или на запястье и подождать 24 часа.

Окрашивание на слишком грязные или слишком чистые волосы

Есть миф, что краску нужно наносить только на грязные волосы. На самом деле, избыток кожного сала может повлиять на равномерность окрашивания. Лучшее решение - мыть голову за 24 часа до процедуры, чтобы сохранить естественную защиту кожи, но не создавать препятствий для окрашивания.

Несоблюдение инструкции по времени выдержки

Перетримка краски не сделает цвет более интенсивным, а лишь пересушит волосы. С другой стороны, преждевременное смывание краски может привести к неравномерному оттенку. Важно точно придерживаться рекомендаций производителя.

Использование неправильного ухода после окрашивания

После окрашивания волосы нуждаются в особом уходе. Использование шампуней с сульфатами приводит к быстрому вымыванию цвета. Стоит выбирать специальные средства для окрашенных волос, которые помогут сохранить оттенок и обеспечат увлажнение.

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