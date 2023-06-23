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5 головних ознак, що у вас є психотравма, яка руйнує ваше життя

Як зрозуміти, що у вас є психотравма (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Психологічні травми не такі очевидні, як фізичні: з них не йде кров, вони не болять, не лишають переломів і синців. Але вони - сильно впливають на ваше щоденне життя, заважають домагатися поставлених цілей або ж призводять до депресій та інших розладів.

Які ознаки свідчать, що у вас є непропрацьована психотравма, в Instagram розповіла психолог, сексолог, сімейний консультант Юлія Дамочкіна.

До чого призводить неопрацьована психотравма

За словами психолога, наслідки психологічної травми часто можуть бути дуже важкими:

  • Шкідливі звички
  • Емоційна неврівноваженість
  • Деструктивна поведінка (така, яка псує стосунки) тощо

При цьому сам факт травмування, подію, що нас травмувала, ми можемо не пам'ятати, а от наслідки - відчувати і не розуміти, що ж з нами не так.

Як проявляється травма

Психотравма часто формує обмежене мислення, тому визначити її наявність у людини досить просто, особливо професіоналу.

У людини, що прожила травмуючий досвід, можуть бути:

  • Невпевненість чи навпаки, зайва показна впевненість у собі
  • Емоційна нестабільність
  • Страхи, тривога, постійні сумніви та недовіра
  • Відчуття порожнечі всередині, людина не почувається щасливою
  • Відсутність бажаної кількості грошей, щасливих стосунків

І це лише короткий перелік із можливих проявів.

Що робити, якщо впізнали себе

За словами експерта, якщо залишити як є, тобто не працювати над травмами, то ставатиме лише гірше і багато хто з цим вже зіткнувся.

"Тому якщо ви хочете не існувати, пливучи за течією, а жити наповненим і щасливим життям, вашу психіку потрібно так само зцілити, як і тілесні травми", - резюмувала Юлія.

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