5 главных признаков, что у вас есть психотравма, которая разрушает вашу жизнь

К чему приводит необработанная психотравма

По словам психолога, последствия психологической травмы часто могут быть очень тяжелыми:

Вредные привычки

Эмоциональная неуравновешенность

Деструктивное поведение (которое портит отношения) и т. п.

При этом сам факт травмирования, событие, которое нас травмировало, мы можем не помнить, а вот последствия - чувствовать и не понимать, что же с нами не так.

Как проявляется травма

Психотравма часто формирует ограниченное мышление, поэтому определить ее наличие у человека достаточно просто, особенно профессионалу.

У человека, прожившего травмирующий опыт, могут быть:

Неуверенность или наоборот, излишняя показная уверенность в себе

Эмоциональная нестабильность

Страхи, тревога, постоянные сомнения и недоверие

Чувство пустоты внутри, человек не чувствует себя счастливым.

Отсутствие желаемого количества денег, счастливых отношений

И это лишь краткий список возможных проявлений.

Что делать, если узнали себя

По словам эксперта, если оставить как есть, то есть не работать над травмами, то будет становиться только хуже и многие с этим уже столкнулись.

"Поэтому если вы хотите не существовать, плывя по течению, а жить наполненной и счастливой жизнью, вашу психику нужно так же исцелить, как и телесные травмы", - резюмировала Юлия.