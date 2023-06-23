5 главных признаков, что у вас есть психотравма, которая разрушает вашу жизнь

Психологические травмы не так очевидны, как физические: из них не идет кровь, они не болят, не оставляют переломов и кровоподтеков. Но они сильно влияют на вашу повседневную жизнь, мешают добиваться поставленных целей или же приводят к депрессиям и другим расстройствам.
Какие признаки свидетельствуют, что у вас есть непроработанная психотравма, в Instagram рассказала психолог, сексолог, семейный консультант Юлия Дамочкина.
По словам психолога, последствия психологической травмы часто могут быть очень тяжелыми:
При этом сам факт травмирования, событие, которое нас травмировало, мы можем не помнить, а вот последствия - чувствовать и не понимать, что же с нами не так.
Психотравма часто формирует ограниченное мышление, поэтому определить ее наличие у человека достаточно просто, особенно профессионалу.
У человека, прожившего травмирующий опыт, могут быть:
И это лишь краткий список возможных проявлений.
По словам эксперта, если оставить как есть, то есть не работать над травмами, то будет становиться только хуже и многие с этим уже столкнулись.
"Поэтому если вы хотите не существовать, плывя по течению, а жить наполненной и счастливой жизнью, вашу психику нужно так же исцелить, как и телесные травмы", - резюмировала Юлия.
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