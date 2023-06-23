5 головних ознак, що у вас є психотравма, яка руйнує ваше життя
Психологічні травми не такі очевидні, як фізичні: з них не йде кров, вони не болять, не лишають переломів і синців. Але вони - сильно впливають на ваше щоденне життя, заважають домагатися поставлених цілей або ж призводять до депресій та інших розладів.
Які ознаки свідчать, що у вас є непропрацьована психотравма, в Instagram розповіла психолог, сексолог, сімейний консультант Юлія Дамочкіна.
До чого призводить неопрацьована психотравма
За словами психолога, наслідки психологічної травми часто можуть бути дуже важкими:
- Шкідливі звички
- Емоційна неврівноваженість
- Деструктивна поведінка (така, яка псує стосунки) тощо
При цьому сам факт травмування, подію, що нас травмувала, ми можемо не пам'ятати, а от наслідки - відчувати і не розуміти, що ж з нами не так.
Як проявляється травма
Психотравма часто формує обмежене мислення, тому визначити її наявність у людини досить просто, особливо професіоналу.
У людини, що прожила травмуючий досвід, можуть бути:
- Невпевненість чи навпаки, зайва показна впевненість у собі
- Емоційна нестабільність
- Страхи, тривога, постійні сумніви та недовіра
- Відчуття порожнечі всередині, людина не почувається щасливою
- Відсутність бажаної кількості грошей, щасливих стосунків
І це лише короткий перелік із можливих проявів.
Що робити, якщо впізнали себе
За словами експерта, якщо залишити як є, тобто не працювати над травмами, то ставатиме лише гірше і багато хто з цим вже зіткнувся.
"Тому якщо ви хочете не існувати, пливучи за течією, а жити наповненим і щасливим життям, вашу психіку потрібно так само зцілити, як і тілесні травми", - резюмувала Юлія.
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