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5 главных признаков, что у вас есть психотравма, которая разрушает вашу жизнь

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Пятница 23 июня 2023 21:01
5 главных признаков, что у вас есть психотравма, которая разрушает вашу жизнь Как понять, что у вас есть психотравма (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Юлия Дамочкина

Психологические травмы не так очевидны, как физические: из них не идет кровь, они не болят, не оставляют переломов и кровоподтеков. Но они сильно влияют на вашу повседневную жизнь, мешают добиваться поставленных целей или же приводят к депрессиям и другим расстройствам.

Какие признаки свидетельствуют, что у вас есть непроработанная психотравма, в Instagram рассказала психолог, сексолог, семейный консультант Юлия Дамочкина.

К чему приводит необработанная психотравма

По словам психолога, последствия психологической травмы часто могут быть очень тяжелыми:

  • Вредные привычки
  • Эмоциональная неуравновешенность
  • Деструктивное поведение (которое портит отношения) и т. п.

При этом сам факт травмирования, событие, которое нас травмировало, мы можем не помнить, а вот последствия - чувствовать и не понимать, что же с нами не так.

Как проявляется травма

Психотравма часто формирует ограниченное мышление, поэтому определить ее наличие у человека достаточно просто, особенно профессионалу.

У человека, прожившего травмирующий опыт, могут быть:

  • Неуверенность или наоборот, излишняя показная уверенность в себе
  • Эмоциональная нестабильность
  • Страхи, тревога, постоянные сомнения и недоверие
  • Чувство пустоты внутри, человек не чувствует себя счастливым.
  • Отсутствие желаемого количества денег, счастливых отношений

И это лишь краткий список возможных проявлений.

Что делать, если узнали себя

По словам эксперта, если оставить как есть, то есть не работать над травмами, то будет становиться только хуже и многие с этим уже столкнулись.

"Поэтому если вы хотите не существовать, плывя по течению, а жить наполненной и счастливой жизнью, вашу психику нужно так же исцелить, как и телесные травмы", - резюмировала Юлия.

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