5 голлівудських зірок, які повністю відмовилися від алкоголю заради здоров’я

Наомі Кемпбелл

55 річна британська супермодель та акторка у минулому мала проблеми з алкоголем і наркотиками. Між 1998 і 2005 роками вона зізнавалася, що використовувала ці речовини для того, щоб впоратися зі смутком і стресом.

У 1999 році Кемпбелл звернулася по допомогу і пройшла курс реабілітації. У 2010 році вона заявляла, що більше не вживає алкоголь і не сумує за ним, відчуваючи себе краще без нього.

У 2024 році вона підтвердила, що тверезість є важливою частиною її життя, зазначивши: "Я не сумую за алкоголем у своєму житті".

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com)

Зак Ефрон

37-річний американський актор та співак наразі не вживає алкоголю. У 2013 році він звернувся до реабілітаційного центру через проблеми з алкоголем та наркотиками, зокрема кокаїном. Після лікування він активно працював над підтримкою тверезості та змінюючи спосіб життя.

Ефрон повідомляв, що фізична активність допомогли йому залишатися тверезим. Він також зазначає, що подолання страхів сприяє особистому зростанню.

Зараз він і надалі продовжує вести тверезий спосіб життя, підтримуючи здоров’я та кар’єру.

Зак Ефрон (фото: instagram.com/zacefron)

Дрю Беррімор

50-річна американська акторка та продюсерка відома своєю відвертістю щодо особистих проблем з алкоголем. Вона почала вживати алкоголь у дуже ранньому віці і стикалася з наркотиками та реабілітацією.

У 2019 році вона остаточно припинила вживати алкоголь, що стало важливим кроком у її житті. Тоді як у 2021 році вона публічно оголосила про своє рішення, зазначивши, що алкоголь був для неї "токсичною поведінкою" та "отрутою".

У 2024 році вона підтвердила, що не вживає алкоголь вже понад п’ять років.

Дрю Беррімор (фото: wikipedia.org)

Блейк Лайвлі

37-річна американська акторка та модель Блейк Лайвлі не вживає алкоголь і ніколи не вживала його. В інтерв’ю у 2012 році вона зазначила, що не п’є і ніколи не пробувала наркотики.

У 2020 році вона пояснила, що не вживає алкоголь, оскільки їй не подобаються його ефекти, хоча вона любить соціальні заходи та атмосферу святкувань.

Попри це, у 2023 році Лайвлі запустила лінію алкогольних коктейлів у банках під назвою Betty Booze, що викликало певну критику, оскільки вона сама не вживає алкоголь. Проте вона підкреслила, що створила ці напої для інших, оскільки їй подобається готувати та пригощати гостей.

Блейк Лайвлі (фото: instagram.com/blakelively)

Джим Керрі

63-річний канадсько-американський актор Джим Керрі не вживає алкоголь і вже багато років дотримується тверезого способу життя.

У 2004 році в інтерв’ю він заявив: "Я дуже серйозно ставлюся до відмови від наркотиків і алкоголю. Життя надто прекрасне".

Він також зазначав, що рідко п’є каву, підкреслюючи своє прагнення уникати будь-яких стимуляторів.

Раніше актор використовував різні речовини для боротьби з депресією, але згодом відмовився від них, щоб бути більш присутнім у теперішньому моменті та зосередитися на духовному розвитку.

Джим Керрі (фото: instagram.com/jimcarrey__)