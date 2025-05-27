5 голливудских звезд, которые полностью отказались от алкоголя ради здоровья

Наоми Кэмпбелл

55 летняя британская супермодель и актриса в прошлом имела проблемы с алкоголем и наркотиками. Между 1998 и 2005 годами она признавалась, что использовала эти вещества для того, чтобы справиться с грустью и стрессом.

В 1999 году Кэмпбелл обратилась за помощью и прошла курс реабилитации. В 2010 году она заявляла, что больше не употребляет алкоголь и не скучает по нему, чувствуя себя лучше без него.

В 2024 году она подтвердила, что трезвость является важной частью ее жизни, отметив: "Я не скучаю по алкоголю в своей жизни".

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com)

Зак Эфрон

37-летний американский актер и певец пока не употребляет алкоголь. В 2013 году он обратился в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем и наркотиками, в частности кокаином. После лечения он активно работал над поддержанием трезвости и меняя образ жизни.

Эфрон сообщал, что физическая активность помогли ему оставаться трезвым. Он также отмечает, что преодоление страхов способствует личному росту.

Сейчас он и в дальнейшем продолжает вести трезвый образ жизни, поддерживая здоровье и карьеру.

Зак Эфрон (фото: instagram.com/zacefron)

Дрю Бэрримор

50-летняя американская актриса и продюсер известна своей откровенностью относительно личных проблем с алкоголем. Она начала употреблять алкоголь в очень раннем возрасте и сталкивалась с наркотиками и реабилитацией.

В 2019 году она окончательно прекратила употреблять алкоголь, что стало важным шагом в ее жизни. Тогда как в 2021 году она публично объявила о своем решении, отметив, что алкоголь был для нее "токсичным поведением" и "ядом".

В 2024 году она подтвердила, что не употребляет алкоголь уже более пяти лет.

Дрю Бэрримор (фото: wikipedia.org)

Блейк Лайвли

37-летняя американская актриса и модель Блейк Лайвли не употребляет алкоголь и никогда не употребляла его. В интервью в 2012 году она отметила, что не пьет и никогда не пробовала наркотики.

В 2020 году она объяснила, что не употребляет алкоголь, поскольку ей не нравятся его эффекты, хотя она любит социальные мероприятия и атмосферу празднования.

Несмотря на это, в 2023 году Лайвли запустила линию алкогольных коктейлей в банках под названием Betty Booze, что вызвало определенную критику, поскольку она сама не употребляет алкоголь. Однако она подчеркнула, что создала эти напитки для других, поскольку ей нравится готовить и угощать гостей.

Блейк Лайвли (фото: instagram.com/blakelively)

Джим Керри

63-летний канадско-американский актер Джим Керри не употребляет алкоголь и уже много лет придерживается трезвого образа жизни.

В 2004 году в интервью он заявил: "Я очень серьезно отношусь к отказу от наркотиков и алкоголя. Жизнь слишком прекрасна".

Он также отмечал, что редко пьет кофе, подчеркивая свое стремление избегать любых стимуляторов.

Ранее актер использовал различные вещества для борьбы с депрессией, но впоследствии отказался от них, чтобы быть более присутствующим в настоящем моменте и сосредоточиться на духовном развитии.

Джим Керри (фото: instagram.com/jimcarrey__)