5 годин під руїнами з котиком у руках: жінка дивом вижила після удару РФ по дому в Запоріжжі

Війська РФ завдали чергових ракетних ударів по Запоріжжю вночі 2 березня. Одна з ракет поцілила у п'ятиповерхівку у житловому районі, внаслідок чого в будинку сталася руйнація більше 10 квартир з 2-го до 5-го поверху.

Зруйнована п'ятиповерхівка у Запоріжжі через російський ракетний удар (фото: t.me/ermaka2022)

Пані Катерина в цей час спала у своїй квартирі, яка перетворилася на руїни в одну мить. Жінка виявилася похованою під завалами.

Катерина Мельник вижила під завалами будинку (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

У такій же пастці опинилися і її домашні улюбленці - три коти.

П'ять годин Мельник пробула під уламками будівлі, поки її разом з іншими постраждалими не витягли працівники ДСНС. Поранена жінка в руках вкривала котика, що залишився живим, обіймаючи рудого улюбленця.

Жінку з котиком врятували працівники ДСНС, розбираючи завали (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

Після надання медичної допомоги пані Катерина, яка втратила через російський удар і житло, і все, що було у квартирі, звернулася в мережі із закликом про допомогу.

Пані Катерина звернулася за допомогою (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

Також Мельник тепло дякує співробітнику ДСНС на ім'я Павло, називає своїм ангелом-рятівником, який почув крики, відкопав і витяг її з-під руїн п'ятиповерхівки, допоміг та обігрів.

Жінка провела під уламками свого будинку 5 годин (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

На поклик про допомогу оперативно відгукнулися, і невдовзі пані Катерина у мережі розповіла, що, втративши все майно, знайшла багато небайдужих людей, які підтримали.

Квартири мешканців будинку перетворилися на купи уламків (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

"Вдячна за всю вашу допомогу, вдячна всім незнайомим та знайомим людям за репости, за матеріальну допомогу. Я народилася вдруге, а ви мене зараз ставите на ноги", - йдеться у публікації.

Пані Катерина подякувала за надану допомогу (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

З трьох котів у Мельник залишився лише один. Жінка не знає долю двох інших її улюбленців, і підозрює найгірше. Рудий мурзатий, якого вона заривала собою від бетонних блоків і цегли, поки була похована під уламками будівлі, прийшов у себе і морально "підтримує" хазяйку.

Жінка намагається знайти двох із трьох своїх домашніх вихованців - рудих котів (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)