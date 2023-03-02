5 часов под руинами с котиком в руках: женщина чудом выжила после удара РФ по дому в Запорожье

Войска РФ нанесли очередные ракетные удары по Запорожью ночью 2 марта. Одна из ракет попала в пятиэтажку в жилом районе, в результате чего в доме произошло разрушение более 10 квартир со 2-го до 5-го этажа.

Разрушенная пятиэтажка в Запорожье из-за российского ракетного удара (фото: t.me/ermaka2022)

Пани Екатерина в это время спала в своей квартире, которая превратилась в руины в один миг. Женщина оказалась погребенной под завалами.

Екатерина Мельник выжила под завалами дома (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

В такой же ловушке оказались и ее домашние питомцы - три кота.

Пять часов Мельник пробыла под обломками здания, пока ее вместе с другими пострадавшими не вытащили работники ГСЧС. Раненая женщина в руках укрывала оставшегося в живых котика, обнимая рыжего любимца.

Женщину с котиком спасли работники ГСЧС, разбирая завалы (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

После оказания медицинской помощи пани Екатерина, потерявшая из-за российского удара и жилье, и все, что было в квартире, обратилась в сети с призывом о помощи.

Пани Екатерина обратилась за помощью (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

Также Мельник тепло благодарит сотрудника ГСЧС по имени Павел, называет своим ангелом-спасителем, который услышал крики, откопал и вытащил ее из-под руин пятиэтажки, помог и обогрел.

Женщина провела под обломками своего дома 5 часов (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

На зов о помощи оперативно откликнулись, и вскоре пани Екатерина в сети рассказала, что, потеряв все имущество, нашла много неравнодушных людей, оказавших поддержку.

Квартиры жителей дома превратились в груды обломков (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

"Благодарна за всю вашу помощь, благодарна всем незнакомым и знакомым людям за репосты, за материальную помощь. Я родилась во второй раз, а вы меня сейчас ставите на ноги", - говорится в публикации.

Пани Екатерина поблагодарила за оказанную помощь (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)

Из трех котов у Мельник остался только один. Женщина не знает судьбу двух других ее питомцев, и подозревает худшее. Рыжий мурзатый, которого она зарывала собой от бетонных блоков и кирпичей, пока была погребена под обломками здания, приходит в себя и морально "поддерживает" хозяйку.

Женщина пытается найти двух из троих своих домашних питомцев - рыжих котов (фото: instagram.com/stories/ekaterina_melnik1551)