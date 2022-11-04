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5 геніальних ідей, як розважити дитину під час вимкнення світла

Як розважити дитину під час вимкнення світла (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Вимкнення світла для українців стало буденністю. Якщо дорослі стійко переносять кілька годин у темряві, то дітям це складніше робити. Батьки мучаться питаннями, чим зайняти малечу, аби їй не було страшно і нудно.

Розважити дітей під час вимкнення світла допоможуть ігри та спільні активності. Які саме, читайте у Styler.

Приготуйте разом вечерю

Приготуйте страви, які потребують творчого оформлення. Це може бути печиво різних форм чи млинці з викладеними на них аплікаціями з фруктів та овочів. Так діти зможуть розвивати уяву, а ще із задоволенням повечеряти стравою, яку самі приготували.

Створіть прикраси чи іграшки

Завчасно пошукайте й підготуйте інструкції, як власноруч створити іграшку з тканини чи будь-яку іншу забавку. Також варіантом стане виготовлення браслетів, намист, корон чи карнавальних масок.

Зіграйте у гру "Вгадай, що це"

Кожна дитина добре знає свої іграшки. Спробуйте перевірити її у темряві, наскільки їй вдасться розрізнити їх на дотик. Складіть забавки у коробку і нехай дитина навпомацки визначить, що саме там знаходиться.

Співайте або вчіть вірші

Творчість розганяє страх темряви, тому при вимкненні світла варто з дитиною вчити вірші чи разом співати.

Організуйте ляльковий театр

Для цього можете обрати улюблену казку або придумати свою. Така активність стане розвагою не на один вечір. А ще ймовірно проявить акторські здібності у дитини.

Нагадаємо, раніше ми радили, які свічки придбати, щоб підготуватися до відключень світла.

Читайте також, яких правил у будинку та на вулиці потрібно дотримуватися при відключенні світла.

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