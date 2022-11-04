5 гениальных идей, как развлечь ребенка во время отключения света

Выключение света для украинцев стало обыденностью. Если взрослые стойко переносят несколько часов в темноте, то детям это труднее делать. Родители мучаются вопросами, чем занять малышей, чтобы тем не было страшно и скучно.
Развлечь детей при выключении света помогут игры и совместные активности. Какие именно читайте в Styler.
Приготовьте блюда, требующие творческого оформления. Это может быть печенье разных форм или блины с выложенными на них аппликациями из фруктов и овощей. Так дети смогут развивать воображение, а еще с удовольствием поужинать блюдом, которое сами приготовили.
Заранее поищите и подготовьте инструкции, как собственноручно создать игрушку из ткани или любую другую игрушку. Также вариантом станет изготовление браслетов, бус, корон или карнавальных масок.
Каждый ребенок хорошо знает свои игрушки. Попытайтесь проверить его в темноте, насколько ему удастся различить их. Сложите игрушки в коробку и пусть ребенок наощупь определит, что именно там находится.
Творчество разгоняет страх тьмы, поэтому при выключении света следует с ребенком учить стихи или вместе петь.
Для этого можете выбрать любимую сказку или придумать свою. Такая активность станет развлечением не на один вечер. А еще предположительно проявит актерские способности у ребенка.
Напомним, ранее мы советовали, какие свечи приобрести, чтобы подготовиться к отключениям света .
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