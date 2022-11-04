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5 гениальных идей, как развлечь ребенка во время отключения света

Как развлечь ребенка при выключении света (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Выключение света для украинцев стало обыденностью. Если взрослые стойко переносят несколько часов в темноте, то детям это труднее делать. Родители мучаются вопросами, чем занять малышей, чтобы тем не было страшно и скучно.

Развлечь детей при выключении света помогут игры и совместные активности. Какие именно читайте в Styler.

Приготовьте вместе ужин

Приготовьте блюда, требующие творческого оформления. Это может быть печенье разных форм или блины с выложенными на них аппликациями из фруктов и овощей. Так дети смогут развивать воображение, а еще с удовольствием поужинать блюдом, которое сами приготовили.

Создайте украшения или игрушки

Заранее поищите и подготовьте инструкции, как собственноручно создать игрушку из ткани или любую другую игрушку. Также вариантом станет изготовление браслетов, бус, корон или карнавальных масок.

Сыграйте в игру "Угадай, что это"

Каждый ребенок хорошо знает свои игрушки. Попытайтесь проверить его в темноте, насколько ему удастся различить их. Сложите игрушки в коробку и пусть ребенок наощупь определит, что именно там находится.

Пойте или учите стихи

Творчество разгоняет страх тьмы, поэтому при выключении света следует с ребенком учить стихи или вместе петь.

Организуйте кукольный театр

Для этого можете выбрать любимую сказку или придумать свою. Такая активность станет развлечением не на один вечер. А еще предположительно проявит актерские способности у ребенка.

Напомним, ранее мы советовали, какие свечи приобрести, чтобы подготовиться к отключениям света .

Читайте также, какие правила в доме и на улице нужно соблюдать при отключении света .

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