5 функцій Windows, яких не вистачає у macOS

Однокнопкові дії

Для Mac потрібна додаткова клавіша. Наприклад, на Windows, простим натисканням клавіші Delete можна видаляти непотрібні файли. На Mac для цього потрібно натиснути клавішу Delete та COMMAND.

У Windows можна відкрити папку з фотографіями та натиснути клавішу зі стрілкою праворуч, щоб переглянути їх, як слайд-шоу.

Ви можете зробити щось подібне на Mac, але це вимагатиме додаткового кроку - клавіші пробілу - перед тим як ви зможете гортати свої папки.

Звичайно, додавання клавіш COMMAND і Пробілу при використанні цих комбінацій не є трудомістким, але прості завдання, такі як ці, здавались більш природними на Windows.

Розкладки Snap

Розкладки Snap, безумовно, одна із найкращих функцій Windows 11.

Людям, які часто працюють з кількома різними програмами одночасно, мати можливість закріплювати вікна Windows у певних квадрантах екрана неймовірно корисно.

Найкраще, щоб Slack був закріплений по один бік екрану, Gmail прикріплений до правого верхнього кута, а Google Docs знаходився внизу праворуч. На жаль, macOS не має такої функції.

Snap Layouts у конфігурації з трьома вікнами (фото: Microsoft)

Розпізнавання обличчя

На сьогоднішній день трохи дивно, що iPhone підтримує технологію FaceID, а MacBook - ні. У той час як на Windows є камера, ви можете використовувати технологію розпізнавання обличчя для швидкого та бездоганного розблокування ноутбука.

Зелений значок у кожному додатку завжди збиває з пантелику нових користувачів Mac. На відміну від Windows, піктограма максимізації на Mac не завжди заповнює додаток, щоб використовувати весь екран. Залежно від поточного стану кожної програми, натискання на значок для збільшення застосунку дає різний результат.

Функція, яка розширює вікна (фото: Next of Windows)

Відсутність на Mac функції розміщення вікон за допомогою клавіш Windows

На Mac відсутні нативні комбінації клавіш, подібні до Windows + клавіші вліво або вправо, для впорядкування розташування програми щодо інших або самого себе.

Apple нарешті впровадила цю концепцію лише в режимі повноекранного режиму. Хоча комбінація клавіш все ще відсутня, і її використання є менш інтуїтивним, оскільки обмежене лише режимом повноекранного перегляду.