5 функций Windows, которых не хватает в macOS

Однокнопочные действия

На Mac для выполнения определенных действий требуется дополнительная клавиша. Например, на Windows, простым нажатием клавиши Delete можно удалять ненужные файлы. На Mac для этого нужно нажать клавишу Delete и COMMAND.

На Windows можно открыть папку с фотографиями и нажать клавишу со стрелкой вправо, чтобы пролистать их, подобно слайд-шоу.

Вы можете сделать нечто подобное на Mac, но это потребует дополнительного шага - клавиши пробела - перед тем как вы сможете листать свои папки.

Конечно, добавление клавиш COMMAND и Пробела при использовании этих комбинаций не является трудоемким, но простые задачи, такие как эти, казались более естественными на Windows.

Раскладки Snap

Раскладки Snap, безусловно, одна из лучших функций Windows 11.

Людям, которые часто работают с несколькими разными приложениями одновременно, иметь возможность закреплять окна Windows в определенных квадрантах экрана невероятно полезно.

Лучше всего, чтобы Slack был закреплен по одну сторону экрана, Gmail прикреплен к верхнему правому углу, а Google Docs находился внизу справа. К сожалению, macOS не имеет такой функции.

Snap Layouts в конфигурации с тремя окнами (фото: Microsoft)

Распознавание лица

На сегодняшний день немного странно, что iPhone поддерживает технологию FaceID, а MacBook - нет. В то время как на Windows есть камера, вы можете использовать технологию распознавания лица для быстрой и безупречной разблокировки вашего ноутбука.

Зеленый значок в каждом приложении всегда сбивает с толку новых пользователей Mac. В отличие от Windows, значок максимизации на Mac не всегда заполняет приложение, чтобы использовать весь экран. В зависимости от текущего состояния каждого приложения, нажатие на значок для увеличения программы дает разный результат.

Функция, которая расширяет окна (фото: Next of Windows)

Отсутствие на Mac функции размещения окон с помощью клавиш Windows

На Mac отсутствуют нативные комбинации клавиш, подобные Windows + клавиши влево или вправо, для упорядочивания расположения приложения относительно других или самого себя.

Apple наконец-то внедрила эту концепцию только в режиме полноэкранного режима. Хотя комбинация клавиш все еще отсутствует, и ее использование менее интуитивно, поскольку ограничено только режимом полноэкранного просмотра.