5 финансовых советов, которые помогут грамотно сформировать бюджет на осень
Грамотное планирование собственного бюджета на осень поможет избежать импульсивных расходов и позволит рационально использовать деньги и даже сэкономить определенную сумму.
О том, как сформировать бюджет на осень, говорится на Instagram-странице банка "Власний Рахунок".
Посчитайте свой доход
Посчитайте, какой доход вы получите в этом месяце. Возможно он будет больше, или же наоборот вам придется определенную сумму отдать за кредит. Пропишите все, чтобы не забыть. Это снизит финансовый стресс.
Подумайте о приоритетах
Определите, на какие нужды вам нужно будет потратить деньги в этом сезоне. Обдумайте какие вещи у вас в приоритете. Самые распространенные расходы осенью - покупка теплого пальто, откладывание сбережения на Рождество или отдых.
Задавайте себе вопросы перед покупкой
Перед тем, как что-то купить, хорошо подумайте, нужна ли вам эта вещь или услуга. Вы покупаете эту вещь, потому что на нее есть скидка? Эксперты советуют подождать сутки перед покупкой. Как показывает практика, спонтанные покупки - это не оправданные затраты.
Запланируйте конкретные суммы
Подумайте, сколько и на что вы можете потратить деньги. Составьте себе список, например со следующими пунктами:
- кофе - какая сумма
- донаты на ВСУ - какая сумма
- продукты - какая сумма
- спорт - какая сумма
- хобби - какая сумма
Понимание ситуации снизит случаи импульсивных расходов.
Откладывайте деньги на Новый год
Откладывайте маленькую сумму каждый день, чтобы потом без стресса приобрести подарки друзьям и близким. Так вы сможете насобирать больше денег на празднование зимних праздников.
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