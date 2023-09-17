5 финансовых советов, которые помогут грамотно сформировать бюджет на осень

Грамотное планирование собственного бюджета на осень поможет избежать импульсивных расходов и позволит рационально использовать деньги и даже сэкономить определенную сумму.

О том, как сформировать бюджет на осень, говорится на Instagram -странице банка "Власний Рахунок".

Посчитайте свой доход

Посчитайте, какой доход вы получите в этом месяце. Возможно он будет больше, или же наоборот вам придется определенную сумму отдать за кредит. Пропишите все, чтобы не забыть. Это снизит финансовый стресс.

Подумайте о приоритетах

Определите, на какие нужды вам нужно будет потратить деньги в этом сезоне. Обдумайте какие вещи у вас в приоритете. Самые распространенные расходы осенью - покупка теплого пальто, откладывание сбережения на Рождество или отдых.

Задавайте себе вопросы перед покупкой

Перед тем, как что-то купить, хорошо подумайте, нужна ли вам эта вещь или услуга. Вы покупаете эту вещь, потому что на нее есть скидка? Эксперты советуют подождать сутки перед покупкой. Как показывает практика, спонтанные покупки - это не оправданные затраты.

Запланируйте конкретные суммы

Подумайте, сколько и на что вы можете потратить деньги. Составьте себе список, например со следующими пунктами:

кофе - какая сумма

донаты на ВСУ - какая сумма

продукты - какая сумма

спорт - какая сумма

хобби - какая сумма

Понимание ситуации снизит случаи импульсивных расходов.

Откладывайте деньги на Новый год

Откладывайте маленькую сумму каждый день, чтобы потом без стресса приобрести подарки друзьям и близким. Так вы сможете насобирать больше денег на празднование зимних праздников.