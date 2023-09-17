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5 финансовых советов, которые помогут грамотно сформировать бюджет на осень

Воскресенье 17 сентября 2023 08:33
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5 финансовых советов, которые помогут грамотно сформировать бюджет на осень Как сформировать бюджет на осень (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Грамотное планирование собственного бюджета на осень поможет избежать импульсивных расходов и позволит рационально использовать деньги и даже сэкономить определенную сумму.

О том, как сформировать бюджет на осень, говорится на Instagram-странице банка "Власний Рахунок".

Посчитайте свой доход

Посчитайте, какой доход вы получите в этом месяце. Возможно он будет больше, или же наоборот вам придется определенную сумму отдать за кредит. Пропишите все, чтобы не забыть. Это снизит финансовый стресс.

Подумайте о приоритетах

Определите, на какие нужды вам нужно будет потратить деньги в этом сезоне. Обдумайте какие вещи у вас в приоритете. Самые распространенные расходы осенью - покупка теплого пальто, откладывание сбережения на Рождество или отдых.

Задавайте себе вопросы перед покупкой

Перед тем, как что-то купить, хорошо подумайте, нужна ли вам эта вещь или услуга. Вы покупаете эту вещь, потому что на нее есть скидка? Эксперты советуют подождать сутки перед покупкой. Как показывает практика, спонтанные покупки - это не оправданные затраты.

5 финансовых советов, которые помогут грамотно сформировать бюджет на осень

Запланируйте конкретные суммы

Подумайте, сколько и на что вы можете потратить деньги. Составьте себе список, например со следующими пунктами:

  • кофе - какая сумма
  • донаты на ВСУ - какая сумма
  • продукты - какая сумма
  • спорт - какая сумма
  • хобби - какая сумма

Понимание ситуации снизит случаи импульсивных расходов.

Откладывайте деньги на Новый год

Откладывайте маленькую сумму каждый день, чтобы потом без стресса приобрести подарки друзьям и близким. Так вы сможете насобирать больше денег на празднование зимних праздников.

Раньше мы писали о том, кто в Украине больше всех зарабатывает и в каких городах самая высокая зарплата.

Читайте также о том, что делать, если у продавца нет сдачи.

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