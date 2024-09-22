5 фільмів жахів про прибульців, від яких дійсно страшно. Добірка для найсміливіших

"Життя"

Космічна історія про астронавтів, які вирушають на Марс. І там вони знаходять зовсім не те, що планували. Інопланетна істота, яка спочатку не здається той, хто може нашкодити людям, виявиться дуже небезпечною.

"Ніхто тебе не врятує"

Фільм починається з того, що дівчина, яка живе сама, розуміє, що в будинку хтось є. І потім вона бачить того, хто її налякав. Прибулець не хоче дружити, він планує наробити на планеті чимало лиха. А коли дівчина дивом тікає й звертається по допомогу, ніхто не поспішає її рятувати.

"Викрадачі тіл"

Кривавий сюжет вразить фанів фантастики та жахів про прибульців. Фільм розповість про дочку біолога, яка дізнається про жахливих прибульців. Вони викрадають тіла людей та видають себе за них, аби захопити Землю.

"Похмурі небеса"

Моторошний фільм розповість про родину, життя якої важко назвати щасливим. Але потім стає зрозуміло, що це було не найгіршим. У їхньому домі починають відбуватися дуже містичні речі, а потім вони розуміють, що поруч із ними справжні та дуже недоброзичливі прибульці.

"Здобич"

Цей фільм - частина франшизи "Хижак". А тому не варто чекати на те, що сюжет не налякає. Це історія про дівчину, яка живе на початку XVIII століття й мріє стати справжнім воїном. І на шляху до бажаного на неї чекає зустріч з інопланетним монстром.