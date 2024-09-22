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5 фильмов ужасов о пришельцах, от которых действительно страшно. Подборка для самых смелых

Интересные триллеры о пришельцах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Тема пришельцев и существ, которые могут жить за пределами Земли, всегда интересная и даже жутковатая. И если вы любите пощекотать нервы - триллеры об инопланетянах для вас.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 фильмов ужасов о пришельцах, от которых действительно страшно.

"Жизнь"

Космическая история об астронавтах, отправляющихся на Марс. И там они находят совсем не то, что планировали. Инопланетное существо, которое сначала не кажется тем, кто может навредить людям, окажется очень опасным.

 

"Никто тебя не спасет"

Фильм начинается с того, что живущая в одиночестве девушка понимает, что в ее доме кто-то есть. И потом она видит того, кто ее испугал. Пришелец не хочет дружить, он планирует сотворить на планете немало зла. А когда девушка чудом убегает и обращается за помощью, никто не спешит ее спасать.

 

"Похитители тел"

Кровавый сюжет поразит фанов фантастики и ужасов о пришельцах. Фильм расскажет о дочери биолога, которая узнает о жутких инопланетянах. Они похищают тела людей и выдают себя за них, чтобы захватить землю.

 

"Мрачные небеса"

Жуткий фильм расскажет о семье, жизнь которой трудно назвать счастливой. Но потом становится понятно, что это было не самым плохим. В их доме начинают происходить очень мистические вещи, а потом они понимают, что рядом с ними настоящие и очень недоброжелательные пришельцы.

 

"Добыча"

Этот фильм - часть франшизы "Хищник". А потому не стоит ожидать того, что сюжет не испугает. Это история о девушке, живущей в начале XVIII века и мечтающей стать настоящим воином. И на пути к желаемому ее ждет встреча с инопланетным монстром.

 

Напомним, ранее мы называли 5 легких комедий на вечер.

Кроме этого, уже вышла подборка 5 старых голливудских лент с невероятным вайбом.

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