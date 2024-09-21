5 легких комедій, які точно вас розсмішать. Добірка для компаній і просто гарного настрою

Фільми, особливо якщо вони цікаві й веселі, здатні підняти настрій та просто подарувати можливість круто провести час. І якщо ви не знаєте, чим зайнятися ввечері - подивіться легку комедію, це завжди найкращий варіант.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 смішних фільмів на будь-який смак, серед яких ви знайдете сюжети з різними героями та ситуаціями.

"Брюс Всемогутній"

Цей фільм недарма вважається культовим. Комедія з Джимом Керрі змусить вас реготати, але при цьому сюжет змусить багато про що замислитися. Кумедна історія про чоловіка, який раптово отримав "посаду" Бога, точно має бути у вашому списку фільмів, які треба подивитися.

"Дюплекс"

В центрі сюжету опинилася пара. Чоловік та жінка купують будинок, але "бонусом" до нього йде старенька сусідка. І ніхто не міг навіть уявити, на що здатна ця бабуся. Смішні сцени піднімуть вам настрій, а Дрю Беррімор та Бен Стіллер у головних ролях навряд чи розчарують.

"Божевільна парочка"

Комедія з Шарліз Терон розповість про невдаху, який раптово зустрічає жінку, що була його нянею. Але зараз вона заробляє на життя зовсім інакше і стала дуже впливовою. І разом вони опиняться у дуже кумедних ситуаціях.

"Дівчина без комплексів"

Фільм з Емі Шумер змусить вас сміятися до сліз. Головна героїня раптово стає дуже впевненою у собі, але всі навколо точно з нею не згодні. Втім, це не зупиняє жінку на шляху до щастя.

"Дуже погані матусі"

Комедія з Мілою Куніс та Крістен Бел розповість про компанію жінок, які загрузли у побуті та присвятили себе дітям. І одного разу вони розуміють, що їм все набридло. Матусі вриваються у веселе життя і ніщо їх не зупинить.