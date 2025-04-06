5 фільмів, які повертають силу, коли здається - все втрачено

Кохання трапляється

Автор мотиваційних книг навчає інших, як пережити втрату, проте сам ще не оправився від втрати дружини. Доля підкидає йому зустріч з флористкою Елоїзою, яка має власний емоційний багаж. Разом вони вчаться відпускати минуле та будувати майбутнє.



Третій акт

Відомий письменник тяжко переживає втрату популярності. Зараз він прикутий до інвалідного візка та страждає на алкоголізм. Повернувшись до рідного містечка, яке колись принесло йому славу, він намагається відірватися від минулого та пізнати спокій. Проте несподівані люди та події кардинально змінюють його життя.



Марта

Документальний фільм, який розповідає, як одна ситуація може змінити все, але не варто складати руки. Скандал знищив репутацію Марти. Вона опинилася там, де ніколи не очікувала бути. Випробування змусили жінку переглянути своє ставлення до життя та власної сили. Попри труднощі, Марта все ж вирішила відновити своє ім’я та побудувати кар'єру заново.



Талановитий містер пес

Допитлива та енергійна дівчинка вирішує допомогти своїм батькам. Дізнавшись, що вони опинилися в скрутному становищі, вона вирішує разом з домашнім улюбленцем Коротунчиком взяти участь в міжнародному шоу собак з призовим виграшем.



Найгірша людина у світі

Дівчина, яка опинилася на життєвому роздоріжжі, намагається збагнути своє призначення. Імпульсивна Джулія хапається за безліч справ одразу, але жодну не може довести до кінця. Вона намагається, зрозуміти, ким хоче бути в майбутньому та головне - з ким.