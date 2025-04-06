5 фильмов, которые возвращают силу, когда кажется - все потеряно

Любовь случается

Автор мотивационных книг учит других, как пережить потерю, однако сам еще не оправился от потери жены. Судьба подбрасывает ему встречу с флористкой Элоизой, которая имеет собственный эмоциональный багаж. Вместе они учатся отпускать прошлое и строить будущее.



Третий акт

Известный писатель тяжело переживает потерю популярности. Сейчас он прикован к инвалидной коляске и страдает алкоголизмом. Вернувшись в родной городок, который когда-то принес ему славу, он пытается оторваться от прошлого и познать покой. Однако неожиданные люди и события кардинально меняют его жизнь.



Марта

Документальный фильм, который рассказывает, как одна ситуация может изменить все, но не стоит складывать руки. Скандал уничтожил репутацию Марты. Она оказалась там, где никогда не ожидала быть. Испытания заставили женщину пересмотреть свое отношение к жизни и собственной силы. Несмотря на трудности, Марта все же решила восстановить свое имя и построить карьеру заново.



Талантливый мистер пес

Любознательная и энергичная девочка решает помочь своим родителям. Узнав, что они оказались в затруднительном положении, она решает вместе с домашним любимцем Коротышкой принять участие в международном шоу собак с призовым выигрышем.



Худший человек в мире

Девушка, которая оказалась на жизненном перепутье, пытается понять свое предназначение. Импульсивная Джулия хватается за множество дел сразу, но ни одно не может довести до конца. Она пытается понять, кем хочет быть в будущем и главное - с кем.