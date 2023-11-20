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5 фільмів, які допоможуть розвинути гарний смак

Фільми, які допоможуть розвинути смак (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Іноді надивленість дуже допомагає розбиратися у багатьох речах і мода не є виключенням. А в цьому допомагають фільми, які демонструють різні аспекти та історії життя.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало 5 фільмів, які допомагають поринути у світ моди та розвинути гарний смак.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум

Помста від Кутюр 

Це неймовірно красивий фільм, в якому зображено, що талант можна застосовувати навіть у невеликому місті та досягти висот світового рівня. А який же гарний там одяг. 

В центрі сюжету постає Міртл, яка багато років тому стала свідком вбивства і залишила місто. Стильна і прекрасна кутюр'є повертається крізь 25 років і прикрашає все містечко собою. Жінка знаходить свою психічно хвору матір в поганих умовах. Вона приїхала, щоб дізнатися правду і помститися за вигнання.

 

Диявол носить Prada

Це класика для тих, хто любить моду, світське життя і журналістику. Фільм, який допомагає поринути у світ моди та водночас зрозуміти, які ж насправді реалії супроводжують світових дизайнерів, моделей та працівників модного глянцю. 

 

Ів Сен Лоран 

Автобіографічна картина про одного з найвидатніших модельєрів. Ів Сен Лоран став не лише творцем численних революційних колекцій та стилю унісекс, а також першим, хто звернув увагу на темношкірих манекенниць, а й справжнім втіленням високого смаку у всьому, що стосувалося моди. 

Саме про шлях модного творця і розповідає фільм, демонструючи красивий одяг та стиль. 

 

Dior і я 

Документальна картина дає глядачеві можливість зазирнути за лаштунки модного будинку і побачити, хто допоміг Сімонсу реалізувати свої ідеї першого фешн-шоу для Dіor і чого йому це коштувало.

 

Великий Гетсбі 

Головним героєм стає Джей Гетсбі, про якого не так багато відомо. Це були 20-ті роки двадцятого століття. Час салонів, аристократичних вечірок і так зване "Століття джазу". 

Саме в цій кінострічці можна побачити вишукані вбрання та аристократичність, яка стосується й одягу.

 

Для чого потрібно розвивати свій смак 

Насправді мало просто підібрати одяг, це ще не формує персональний стиль. Всі образи мають складатися в єдиний пазл. Усі речі треба поєднувати й доповнювати особливими аксесуарами. 

Як часто це буває у героїв різних фільмів та серіалів - вони запам’ятовуються своїми особливостями у стилі. І це формує моду у реальному світі. 

Почуття стилю допомагає робити лише потрібні покупки. Погодьтеся, краще носити якісні речі декілька сезонів чи років, ніж щомісяця змінювати гардероб вимушено.

А також ви спілкуєтесь зі світом через свій одяг. Завдяки стилю можна передати настрій, почуття, наміри, статус. Це гарний спосіб показати, хто ви є.

Раніше ми писали про 9 закордонних фільмів, які було відзнято в Україні.

Також читайте наш матеріал про 5 фільмів, які допоможуть розкрити жіночність.

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