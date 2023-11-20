5 фильмов, которые помогут развить хороший вкус

Иногда насмотренность очень помогает разбираться во многих вещах и мода не является исключением. А в этом помогают фильмы, демонстрирующие разные аспекты и истории жизни.
РБК-Украина (проект Styler) собрало 5 фильмов, помогающих погрузиться в мир моды и развить хороший вкус.
При подготовке материала были использованы источники: Кинориум
Это невероятно красивый фильм, в котором изображено, что талант можно использовать даже в небольшом городе и достичь высот мирового уровня. А какая красивая там одежда.
В центре сюжета появляется Миртл, много лет назад ставшая свидетелем убийства и покинувшая город. Стильная и прекрасная кутюрье возвращается через 25 лет и украшает весь городок собой. Женщина находит свою душевнобольную мать в плохих условиях. Она приехала, чтобы узнать правду и отомстить за изгнание.
Это классика для тех, кто любит моду, светскую жизнь и журналистику. Фильм, помогающий окунуться в мир моды и одновременно понять, какие же на самом деле реалии сопровождают мировых дизайнеров, моделей и работников модного глянца.
Автобиографическая картина об одном из самых выдающихся модельеров. Ив Сен Лоран стал не только создателем многочисленных революционных коллекций и стиля унисекс, а также первым, кто обратил внимание на темнокожих манекенщиц, но и настоящим воплощением высокого вкуса во всем, что касается моды.
Именно о пути модного создателя и рассказывает фильм, демонстрируя красивую одежду и стиль.
Документальная картина дает зрителю возможность заглянуть за кулисы модного дома и увидеть, кто помог Симонсу реализовать свои идеи первого фэшн-шоу для Dior и чего ему это стоило.
Главным героем становится Джей Гэтсби, о котором не так много известно. Это были 20-е годы двадцатого века. Время салонов, аристократических вечеринок и так называемый "Век джаза".
Именно в этой киноленте можно увидеть изысканные наряды и аристократичность, касающуюся одежды.
На самом деле просто подобрать одежду, это еще не формирует персональный стиль. Все бразы должны складываться в единый пазл. Все вещи нужно совмещать и дополнять особыми аксессуарами.
Как часто это бывает у героев разных фильмов и сериалов - они запоминаются своими особенностями в стиле. И это формирует моду в реальном мире.
Чувство стиля помогает делать только нужные покупки. Согласитесь, лучше носить качественные вещи несколько сезонов или лет, чем каждый месяц менять гардероб вынужденно.
А также вы общаетесь с миром сквозь свою одежду. Благодаря стилю можно передать настроение, чувства, намерения, статус. Это хороший способ показать, кто вы.
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