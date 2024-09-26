5 фантастично дорогих подарунків чоловіків своїм коханим

Річард Бертон і діамант у 70 каратів

Елізабет Тейлор була відомою своєю пристрастю до коштовностей, особливо до діамантів. Один із найдорожчих подарунків, які вона отримала, був від її чоловіка, актора Річарда Бертона.

У 1969 році Бертон купив для неї діамант вагою 69,42 карата, який став відомий як "Тейлор-Бертон". Цей діамант мав грушоподібну огранку і набув легендарного статусу у світі ювелірного мистецтва.

Вартість каменя на момент покупки становила понад мільйон доларів, що сьогодні еквівалентно приблизно 8,6 мільйона доларів з урахуванням інфляції. Елізабет носила його як підвіску, прикрашаючи свої вбрання на світських заходах.

Після розлучення з Бертоном у 1979 році Тейлор продала камінь, який став символом розкоші та кохання.

Діамант "Тейлор-Бертон" (фото: diamondsourceva.com)

Король Людовик XIV і соболине манто

Французький король Людовик XIV подарував своїй дружині одне з найрозкішніших манто в історії, яке відзначалося не тільки своєю вартістю, але й неймовірною довжиною. Цей подарунок був виготовлений із чорного соболя - найдорожчого хутра того часу.

Довжина манто сягала півтора кілометра, аби королева могла здійснювати ранкові прогулянки босоніж по саду, не торкаючись землі. Такий незвичайний і екстравагантний виріб став одним із символів щедрості та любові короля до своєї дружини.

Завдяки цьому рідкісному подарунку Франсуаза д'Обіньє могла виділятися навіть серед королівського оточення. Цей розкішний жест увійшов в історію як один із найвеличніших і найдорожчих весільних подарунків.

Франсуаза д'Обіньє (зображення: Вікіпедія)

Індійський шах Джахан і Тадж-Махал

Тадж-Махал - це, мабуть, найвідоміший пам'ятник любові у світі. Індійський шах Джахан побудував цю величну мечеть-мавзолей на пам'ять про свою кохану дружину Мумтаз-Махал, яка померла під час пологів.

Будівництво комплексу тривало понад 20 років, і його вартість на момент завершення оцінювалася у 32 мільйони рупій, що сьогодні складає понад мільярд доларів. Велич і краса Тадж-Махала щороку приваблюють мільйони туристів, адже це одне із семи чудес світу.

Архітектурне оформлення вражає деталями: мармурова оздоба з інкрустацією коштовних каменів робить будівлю унікальною. Це один із найдорожчих і найтривкіших подарунків, коли-небудь зроблених із любові.

Тадж-Махал (фото: Вікіпедія)

Арістотель Онассіс і острів Скорпіос

Грецький мільярдер Арістотель Онассіс також зробив неймовірний подарунок своїй коханій Жаклін Кеннеді - острів Скорпіос. Цей невеликий острів в Іонічному морі став місцем їхнього весілля і символом багатства Онассіса.

У 1962 році бізнесмен придбав острів за 12,5 мільйона доларів, що сьогодні еквівалентно приблизно 100 мільйонам доларів. Острів став одним із найунікальніших і найдорожчих подарунків в історії, демонструючи, наскільки щедрим може бути чоловік заради своєї коханої.

Острів Скорпіос (фото: Вікіпедія)

Подарунки від братів Амбані

Мукеш та Аніл Амбані, індійські мільярдери, також відомі своїми щедрими подарунками для своїх дружин.

У 2007 році Мукеш Амбані подарував своїй дружині Ніті приватний літак Airbus вартістю 60 мільйонів доларів. Цей літак був повністю обладнаний для максимального комфорту, включаючи спальню, ванну кімнату і навіть ігрову зону.

Роком пізніше його брат Аніл наслідував приклад і подарував своїй дружині Тіні розкішну яхту довжиною 34 метри. Вартість яхти становила близько 84 мільйонів доларів, і вона стала символом їхньої любові та розкішного стилю життя.

Ці подарунки підкреслили статус братів Амбані як одних із найвпливовіших і найбагатших людей в Індії.

Мукеш Амбані та його дружина Ніта (фото: investory.news)