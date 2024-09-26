5 фантастически дорогих подарков мужчин своим любимым

В мире богатых и известных персон существуют подарки, поражающие своим размахом и стоимостью. Эти роскошные жесты любви запоминаются не только по своей цене, но и по истории, которая стоит за каждым из них.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких таких примерах, когда чувства выражались не просто словами, а невероятными по ценности дарами.
Элизабет Тейлор была известной своей страстью к драгоценностям, особенно к бриллиантам. Один из самых дорогих подарков, которые она получила, был от мужа актера Ричарда Бертона.
В 1969 году Бертон купил для нее бриллиант весом 69,42 карата, который стал известен как "Тэйлор Бертон". Этот бриллиант имел грушевидную огранку и приобрел легендарный статус в мире ювелирного искусства.
Стоимость камня на момент покупки составила более миллиона долларов, что сегодня эквивалентно примерно 8,6 миллиона долларов с учетом инфляции. Элизабет носила его как подвеску, украшая свои наряды на светских мероприятиях.
После развода с Бертоном в 1979 году Тейлор продала камень, ставший символом роскоши и любви.
Французский король Людовик XIV подарил своей жене одно из самых роскошных манто в истории, отмечавшееся не только своей стоимостью, но и невероятной длиной. Этот подарок был изготовлен из черного соболя - самого дорогого меха того времени.
Длина манто достигала полутора километров, чтобы королева могла совершать утренние прогулки босиком по саду, не касаясь земли. Такое необычное и экстравагантное изделие стало одним из символов щедрости и любви короля к своей жене.
Благодаря этому редкому подарку Франсуаза д'Обинье могла выделяться даже среди королевского окружения. Этот роскошный жест вошел в историю как один из самых величественных и дорогих свадебных подарков.
Тадж-Махал - это, пожалуй, самый известный памятник любви в мире. Индийский шах Джахан построил эту величественную мечеть-мавзолей в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал, умершей во время родов.
Строительство комплекса длилось более 20 лет, и его стоимость на момент завершения оценивалась в 32 миллиона рупий, что сегодня составляет более миллиарда долларов. Величие и красота Тадж-Махала ежегодно привлекают миллионы туристов, ведь это одно из семи чудес света.
Архитектурное оформление поражает деталями: мраморное украшение с инкрустацией драгоценных камней делает здание уникальным. Это один из самых дорогих и прочных подарков, когда-либо сделанных из любви.
Греческий миллиардер Аристотель Онассис также сделал невероятный подарок своей любимой Жаклин Кеннеди - остров Скорпиос. Этот небольшой остров в Ионическом море стал местом их свадьбы и символом богатства Онассиса.
В 1962 году бизнесмен приобрел остров за 12,5 миллиона долларов, что сегодня эквивалентно примерно 100 миллионам долларов. Остров стал одним из самых уникальных и дорогих подарков в истории, демонстрируя, насколько щедрым может быть мужчина ради своей любимой.
Мукеш и Анил Амбани, индийские миллиардеры, также известны своими щедрыми подарками своим женам.
В 2007 году Мукеш Амбани подарил своей жене Ните частный самолет Airbus стоимостью 60 миллионов долларов. Этот самолет был полностью оборудован для максимального комфорта, включая спальню, ванную и даже игровую зону.
Годом позже его брат Анил последовал примеру и подарил своей жене Тине роскошную яхту длиной 34 метра. Стоимость яхты составляла около 84 миллионов долларов и стала символом их любви и роскошного стиля жизни.
Эти подарки подчеркнули статус братьев Амбани как одних из самых влиятельных и богатых людей в Индии.
Раньше мы писали о 5 самых романтичных местах в мире, которые заставляют сердце замереть от красоты.
Читайте также, как выглядят 8 уникальных монет, которые стоят миллионы долларов.
При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания Qozy, The Herald, Википедия.