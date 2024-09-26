5 фантастически дорогих подарков мужчин своим любимым

Ричард Бертон и бриллиант в 70 каратов

Элизабет Тейлор была известной своей страстью к драгоценностям, особенно к бриллиантам. Один из самых дорогих подарков, которые она получила, был от мужа актера Ричарда Бертона.

В 1969 году Бертон купил для нее бриллиант весом 69,42 карата, который стал известен как "Тэйлор Бертон". Этот бриллиант имел грушевидную огранку и приобрел легендарный статус в мире ювелирного искусства.

Стоимость камня на момент покупки составила более миллиона долларов, что сегодня эквивалентно примерно 8,6 миллиона долларов с учетом инфляции. Элизабет носила его как подвеску, украшая свои наряды на светских мероприятиях.

После развода с Бертоном в 1979 году Тейлор продала камень, ставший символом роскоши и любви.

Бриллиант "Тейлор-Бертон" (фото: diamondsourceva.com)

Король Людовик XIV и соболиное манто

Французский король Людовик XIV подарил своей жене одно из самых роскошных манто в истории, отмечавшееся не только своей стоимостью, но и невероятной длиной. Этот подарок был изготовлен из черного соболя - самого дорогого меха того времени.

Длина манто достигала полутора километров, чтобы королева могла совершать утренние прогулки босиком по саду, не касаясь земли. Такое необычное и экстравагантное изделие стало одним из символов щедрости и любви короля к своей жене.

Благодаря этому редкому подарку Франсуаза д'Обинье могла выделяться даже среди королевского окружения. Этот роскошный жест вошел в историю как один из самых величественных и дорогих свадебных подарков.

Франсуаза д'Обинье (изображение: Википедия)

Индийский шах Джахан и Тадж-Махал

Тадж-Махал - это, пожалуй, самый известный памятник любви в мире. Индийский шах Джахан построил эту величественную мечеть-мавзолей в память о своей любимой жене Мумтаз-Махал, умершей во время родов.

Строительство комплекса длилось более 20 лет, и его стоимость на момент завершения оценивалась в 32 миллиона рупий, что сегодня составляет более миллиарда долларов. Величие и красота Тадж-Махала ежегодно привлекают миллионы туристов, ведь это одно из семи чудес света.

Архитектурное оформление поражает деталями: мраморное украшение с инкрустацией драгоценных камней делает здание уникальным. Это один из самых дорогих и прочных подарков, когда-либо сделанных из любви.

Тадж-Махал (фото: Википедия)

Аристотель Онассис и остров Скорпиос

Греческий миллиардер Аристотель Онассис также сделал невероятный подарок своей любимой Жаклин Кеннеди - остров Скорпиос. Этот небольшой остров в Ионическом море стал местом их свадьбы и символом богатства Онассиса.

В 1962 году бизнесмен приобрел остров за 12,5 миллиона долларов, что сегодня эквивалентно примерно 100 миллионам долларов. Остров стал одним из самых уникальных и дорогих подарков в истории, демонстрируя, насколько щедрым может быть мужчина ради своей любимой.

Остров Скорпиос (фото: Википедия)

Подарки от братьев Амбани

Мукеш и Анил Амбани, индийские миллиардеры, также известны своими щедрыми подарками своим женам.

В 2007 году Мукеш Амбани подарил своей жене Ните частный самолет Airbus стоимостью 60 миллионов долларов. Этот самолет был полностью оборудован для максимального комфорта, включая спальню, ванную и даже игровую зону.

Годом позже его брат Анил последовал примеру и подарил своей жене Тине роскошную яхту длиной 34 метра. Стоимость яхты составляла около 84 миллионов долларов и стала символом их любви и роскошного стиля жизни.

Эти подарки подчеркнули статус братьев Амбани как одних из самых влиятельных и богатых людей в Индии.

Мукеш Амбани и его жена Нита (фото: investory.news)