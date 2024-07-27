5 таємничих підземних споруд України, які захоплюють дух

Острог

Підземелля колишнього монастиря ордену Братів менших капуцинів датуються 1775-1832 роками. Вони складаються з двох частин: побутової та сакральної, де була підземна церква та місця поховань. Під час реставрації було знайдено останки 19 людей, які перепоховали в криптах. Інтер'єр підземель наближений до первісного вигляду.

В господарській частині тепер функціонує підземна художня галерея Музею історії НаУОА (фото: museum.oa.edu.ua)

Тернопіль

Підземні лабіринти Тернополя з’єднували стратегічні об’єкти міста, такі як замок, Надставна церква, Катедра, Зелена церква та Єзуїтський костел. Вони слугували елементами оборонної структури. Існує думка, що підземні переходи мають кілометрову протяжність. Однак їх детальне дослідження ще триває.

Ось такі сходи ведуть у підземелля Старого замка (фото: Вікіпедія)

Львів

Найбільше підземелля у Львові розташоване під вівтарем Преображенської церкви. Колись тут був костел ордену тринітаріїв XVIII століття, який викуповував християн з неволі. У підземеллях проводили поховання ченців та вельмож. Один із проходів вів до монастиря неподалік. Відвідувачі можуть замовити екскурсію та побачити це місце.

Підземелля розташоване на вулиці Краківська (фото: lviv-day.com)

Нерубайське (Одеса)

Під селом Нерубайське знаходяться підземні тунелі довжиною 2,5-3,5 тисячі кілометрів. Багато частин катакомб залишаються невивченими. Колись вони слугували укриттям для контрабандистів та партизанів. Існує думка, що катакомби старші за Одесу і зберігають багато таємниць. Відвідувачам рекомендується підготуватися та взяти з собою гіда або спелеолога. Вхід безкоштовний, але пошук виходу може бути складним.

Кожен, хто вперше потрапляє у катакомби під Одесою, дивується - які ж тут низькі стелі (фото: Вікіпедія)

Луцьк

Підземні лабіринти Луцька розташовані під Кафедральним костелом і датуються XV-XVII століттями. Вони слугували шляхами відступу та мали окремий хід до річки для поповнення запасів води. У підземеллях є тюремний комплекс з камерою-одиночкою. Тут також зберігаються могили князів, єпископів та заможних лучан. Екскурсоводи розповідають про всіх похованих.

Ось такі дуже антуражні середньовічні цеглові арки зустрічають мандрівника у Луцькі підземелля (фото: volynpost.com)