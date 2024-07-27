5 таинственных подземных сооружений Украины, которые захватывают дух

Украина имеет долгую и сложную историю, а у каждой истории есть "подземное измерение". Веками монастыри и аристократы создавали подземные сооружения для безопасности и хранения своего имущества. От этих мест веет духом приключений и средневековья.
РБК-Украина (проект Styler) выбрало 5 наиболее интересных подземных сооружений, которые следует посетить туристам.
Подземелья бывшего монастыря ордена Братьев меньших капуцинов датируются 1775-1832 годами. Они состоят из двух частей: бытовой и сакральной, где находились подземная церковь и места захоронений. Во время реставрации были найдены останки 19 человек, перезахороненных в криптах. Интерьер подземелья приближен к первоначальному виду.
Подземные лабиринты Тернополя объединяли стратегические объекты города, такие как замок, Надставная церковь, Кафедра, Зеленая церковь и Иезуитский костёл. Они были элементами оборонной структуры. Бытует мнение, что подземные переходы имеют километровую протяженность. Однако их детальное исследование продолжается.
Самое большое подземелье во Львове расположено под алтарем Преображенской церкви. Когда-то здесь был костел ордена тринитариев XVIII века, выкупавший христиан из неволи. В подземельях проводили погребение монахов и вельмож. Один из проходов вел в монастырь неподалеку. Посетители могут заказать экскурсию и увидеть это место.
Подземелье расположено на улице Краковской (фото: lviv-day.com)
Под селом Нерубайское находятся подземные тоннели протяженностью 2,5-3,5 тысячи километров. Многие части катакомб остаются неизученными. Когда-то они служили убежищем для контрабандистов и партизан. Существует мнение, что катакомбы старше Одессы и хранят много тайн. Посетителям рекомендуется подготовиться и взять с собой гида или спелеолога. Вход бесплатный, но поиск выхода может быть сложным.
Подземные лабиринты Луцка расположены под Кафедральным костелом и датируются XV-XVII веками. Они служили путями отступления и имели отдельный ход к реке для пополнения запасов воды. В подземельях есть тюремный комплекс с камерой-одиночкой. Здесь также хранятся могилы князей, епископов и богатых лучан. Экскурсоводы рассказывают обо всех похороненных.
Вот такие очень антуражные средневековые кирпичные арки встречают путешественника в Луцких подземельях (фото: volynpost.com)
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А недавно мы писали, что во Львове обнаружили неизвестный ранее тоннель через весь город.
При написании материала использовались следующие источники: издания "Волынские новости", "Lviv-day", "Суспільне Тернополь", Википедия, Музей истории Острожской академии.