5 факторів, які призводять до серйозних проблем з легенями

Легені є важливим органом у дихальній системі людини. Лікар розповів, які фактори шкодять легеням та призводять до хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Пил - це органічні і мінеральні частинки, відірвані від всього, що знаходиться навколо нас.
Коли людина дихає, частинки пилу потрапляють в її дихальні шляхи і легені. Разом з пилом ми вдихаємо важкі метали і токсини, із-за чого відбувається інтоксикація.
Крім того, в пилу присутні пилові кліщі, місцем проживання яких є ворс килимів, м'які меблі і безліч інших предметів. З цієї причини стан людей, що страждають астмою, погіршується в запилених приміщеннях.
Раніше ми повідомляли про найкращі та найгірші продукти для ваших легень.
Також лікарі назвали шкідливу звичку, яка призводить до раку легень.