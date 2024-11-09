5 факторів, які призводять до серйозних проблем з легенями

Цвіль

Пил - це органічні і мінеральні частинки, відірвані від всього, що знаходиться навколо нас.

Коли людина дихає, частинки пилу потрапляють в її дихальні шляхи і легені. Разом з пилом ми вдихаємо важкі метали і токсини, із-за чого відбувається інтоксикація.

Крім того, в пилу присутні пилові кліщі, місцем проживання яких є ворс килимів, м'які меблі і безліч інших предметів. З цієї причини стан людей, що страждають астмою, погіршується в запилених приміщеннях.