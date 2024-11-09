5 факторов, приводящих к серьезным проблемам с легкими

Плесень

Пыль - это органические и минеральные частицы, оторванные от всего, что находится вокруг нас.

Когда человек дышит, частицы пыли попадают в его дыхательные пути и легкие. Вместе с пылью мы вдыхаем тяжелые металлы и токсины, из-за чего происходит интоксикация.

Кроме того, в пыли присутствуют пылевые клещи, местом обитания которых является ворс ковров, мягкая мебель и множество других предметов. По этой причине состояние людей, страдающих астмой, ухудшается в запыленных помещениях.