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5 факторов, приводящих к серьезным проблемам с легкими

Какие факторы наносят вред легким (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Легкие являются важным органом в дыхательной системе человека. Врач рассказал, какие факторы вредят легким и приводят к болезням.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Плесень

Пыль - это органические и минеральные частицы, оторванные от всего, что находится вокруг нас.

Когда человек дышит, частицы пыли попадают в его дыхательные пути и легкие. Вместе с пылью мы вдыхаем тяжелые металлы и токсины, из-за чего происходит интоксикация.

Кроме того, в пыли присутствуют пылевые клещи, местом обитания которых является ворс ковров, мягкая мебель и множество других предметов. По этой причине состояние людей, страдающих астмой, ухудшается в запыленных помещениях.

 

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