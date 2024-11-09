5 факторов, приводящих к серьезным проблемам с легкими
Легкие являются важным органом в дыхательной системе человека. Врач рассказал, какие факторы вредят легким и приводят к болезням.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Дым
Врач Эндрю Виттамор рассказал, что дым от костра и фейерверков, которые производятся с использованием смеси химических веществ, вредны для легких. Все потому, что они содержат диоксид азота, диоксид серы и твердые частицы.
Вдыхание дыма и подобных химических веществ может раздражать дыхательные пути. Они также могут вызвать потенциально опасный для жизни приступ астмы, как и вдыхание дыма от костров.
Холодный воздух
Если у вас уже есть определенное заболевание легких, как астма или ХОЗЛ, то с началом зимы симптомы ухудшаются. Это потому, что холодный воздух может привести к сужению дыхательных путей, что может увеличить количество производимой слизи и затруднить дыхание.
Холодный сухой воздух также может усугубить такие симптомы, как одышка, кашель и хрипы. К тому же это ослабляет иммунную систему, что затрудняет борьбу с респираторными инфекциями, такими как простуда и грипп.
Респираторные вирусы
Респираторные вирусы, такие как грипп чаще всего начинают распространяться уже с октября. Это потому, что люди чаще встречаются и собираются дома, а значит, вирусы могут распространяться легче.
Простуда или грипп могут спровоцировать астму или вызвать обострение заболевания легких.
Если вы заболели, следите за симптомами и обратитесь к врачу для надлежащего лечения.
Грипп может быть серьезной болезнью, особенно если у вас уже есть заболевание легких, и получение вакцины против гриппа уменьшает риск.
Плесень
Нечеткие черные, белые или зеленые пятна на стенах, потолке или плитке могут нанести сильный вред здоровью.
Если у вас аллергия на плесень, это может вызвать такие симптомы, как кашель, хрипы, чихание и слезотечение.
Зимой плесень может быть более распространенной внутри зданий, поскольку когда температура воздуха падает, то на поверхностях могут образовываться капли конденсата.
"Плесень опасна для людей с заболеваниями легких, поскольку она может увеличить вероятность приступа астмы или обострения ХОЗЛ", - отметил врач.
Часто проветривайте дом и регулярно отапливайте в холодные месяцы. Это один из самых эффективных способов борьбы с плесенью в помещении, поскольку это помогает уменьшить образование конденсата.
Пыль
Пыль - это органические и минеральные частицы, оторванные от всего, что находится вокруг нас.
Когда человек дышит, частицы пыли попадают в его дыхательные пути и легкие. Вместе с пылью мы вдыхаем тяжелые металлы и токсины, из-за чего происходит интоксикация.
Кроме того, в пыли присутствуют пылевые клещи, местом обитания которых является ворс ковров, мягкая мебель и множество других предметов. По этой причине состояние людей, страдающих астмой, ухудшается в запыленных помещениях.
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