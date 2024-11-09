5 факторов, приводящих к серьезным проблемам с легкими

Легкие являются важным органом в дыхательной системе человека. Врач рассказал, какие факторы вредят легким и приводят к болезням.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Дым

Врач Эндрю Виттамор рассказал, что дым от костра и фейерверков, которые производятся с использованием смеси химических веществ, вредны для легких. Все потому, что они содержат диоксид азота, диоксид серы и твердые частицы.

Вдыхание дыма и подобных химических веществ может раздражать дыхательные пути. Они также могут вызвать потенциально опасный для жизни приступ астмы, как и вдыхание дыма от костров.

Холодный воздух

Если у вас уже есть определенное заболевание легких, как астма или ХОЗЛ, то с началом зимы симптомы ухудшаются. Это потому, что холодный воздух может привести к сужению дыхательных путей, что может увеличить количество производимой слизи и затруднить дыхание.

Холодный сухой воздух также может усугубить такие симптомы, как одышка, кашель и хрипы. К тому же это ослабляет иммунную систему, что затрудняет борьбу с респираторными инфекциями, такими как простуда и грипп.

Респираторные вирусы

Респираторные вирусы, такие как грипп чаще всего начинают распространяться уже с октября. Это потому, что люди чаще встречаются и собираются дома, а значит, вирусы могут распространяться легче.

Простуда или грипп могут спровоцировать астму или вызвать обострение заболевания легких.

Если вы заболели, следите за симптомами и обратитесь к врачу для надлежащего лечения.

Грипп может быть серьезной болезнью, особенно если у вас уже есть заболевание легких, и получение вакцины против гриппа уменьшает риск.

Плесень

Нечеткие черные, белые или зеленые пятна на стенах, потолке или плитке могут нанести сильный вред здоровью.

Если у вас аллергия на плесень, это может вызвать такие симптомы, как кашель, хрипы, чихание и слезотечение.

Зимой плесень может быть более распространенной внутри зданий, поскольку когда температура воздуха падает, то на поверхностях могут образовываться капли конденсата.

"Плесень опасна для людей с заболеваниями легких, поскольку она может увеличить вероятность приступа астмы или обострения ХОЗЛ", - отметил врач.

Часто проветривайте дом и регулярно отапливайте в холодные месяцы. Это один из самых эффективных способов борьбы с плесенью в помещении, поскольку это помогает уменьшить образование конденсата.

Пыль

Пыль - это органические и минеральные частицы, оторванные от всего, что находится вокруг нас.

Когда человек дышит, частицы пыли попадают в его дыхательные пути и легкие. Вместе с пылью мы вдыхаем тяжелые металлы и токсины, из-за чего происходит интоксикация.

Кроме того, в пыли присутствуют пылевые клещи, местом обитания которых является ворс ковров, мягкая мебель и множество других предметов. По этой причине состояние людей, страдающих астмой, ухудшается в запыленных помещениях.