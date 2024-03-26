5 факторів фантастичного успіху Діснейленду

Діснейленд - це точно мрія кожної дитини, адже саме там базуються найбільші та найоригінальніші атракціони, а також звідти родом всім улюблені мультяшні персонажі.

Про успіх Діснейленду розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -профіль Injeer.digital

Тематизація

Тематизація - це головна фішка Діснейленд.

Акторам суворо заборонено знімати костюми, а також зʼявлятися в одному місці в образах однакових персонажів.

Працівники навчаються копіювати підпис персонажа, щоб автографи були однакові.

Арома-маркетинг. на центральній алеї парку є вентиляційні отвори, якими з самого ранку розносяться запахи попкорну та ванілі

Робочі зони співробітників та інші "не казкові" місця ретельно приховані від очей відвідувачів.

Сервіс

Щоночі Діснейленд прибирають настільки ретельно, що ви можете в кущах сховати обгортку з цукерки, але прибиральники її все одно знайдуть.

Урни розміщені кожні 27 футів, адже це приблизна відстань, коли людина встигає пройти, зʼїдаючи хот-дог чи пончик.

Disneyland не забороняє, він просто не створює зайвих спокус для відвідувачів: тут не продають жуйку та арахіс, бо гумка прилипає до взуття, а арахіс є сильним алергеном.

Розуміння цільової аудиторії

Для акторів тут діє правило "No give five", що означає "не давати пʼять" дорослим. Вся увага має приділятися головній цільовій аудиторії - дітям.

Також існує правило "без сліз" - No sad kids. Якщо співробітник бачить дитину, що плаче, він повинен зробити все, щоб її втішити: розважити, замінити морозиво, що впало, і так далі.

Увага до кожного клієнта

Попри величезну кількість гостей, працівники ніколи не залишать без уваги жодного відвідувача: вони вітають дітей при вході, дарують їм кульки та сувеніри, щоб кожен почував себе важливим.

Цікавий факт: тут існує правило обіймів, згідно з яким аніматори, що вдягнені в костюми персонажів не мають права перші припинити обійми. Це мають зробити сам діти.

Створення історії

У Disney є підхід: спочатку створюється історія, а потім створюється ціла лінійка продуктів навколо неї.

Як наголосили в статті Forbes, "стратегія контент-маркетингу Disney йде у зворотному напрямку в порівнянні з більшістю брендів: коли всі починають з фізичного продукту, а потім будують навколо нього історію, Disney роблять навпаки". Дісней опанував здатністю викликати емоції, що є важливим аспектом в маркетингу.

Як застосувати ці ідеї у себе:

якщо у вас є фірмовий стиль, переконайтеся, що він є скрізь: на візитівках, сайті, брендованих речах

перевершуйте очікування клієнтів: дайте людям більше, ніж просто сервіс.

шукайте емоційний підхід до кожного клієнта, а не просто продавайте товар.

пройдіть шлях, як його проходить клієнт, щоб взнати слабкі та сильні сторони та вдосконалитись.

Працівник компанії згадує: "Щоб вивчити бажання гостей ми спостерігали за ними поблизу, стояли з ними в чергах, разом каталися на атракціонах і їли в кафе. Безпосередня взаємодія дозволила нам побачити їхню реакцію".