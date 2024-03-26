5 факторов фантастического успеха Диснейленда
Диснейленд – это точно мечта каждого ребенка, ведь именно там базируются самые большие и оригинальные аттракционы, а также оттуда родом всем любимые мультяшные персонажи.
Об успехе Диснейленда рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Injeer.digital
Тематизация
Тематизация - это главная фишка Диснейленд.
Актерам строго-настрого запрещено снимать костюмы, а также появляться в одном месте в образах одинаковых персонажей.
Работники учатся копировать подпись персонажа, чтобы автографы были одинаковыми.
Арома-маркетинг. на центральной аллее парка есть вентиляционные отверстия, которыми с самого утра разносятся запахи попкорна и ванили.
Рабочие зоны сотрудников и другие "несказочные" места тщательно скрыты от глаз посетителей.
Сервис
Каждую ночь Диснейленд убирают настолько тщательно, что вы можете в кустах спрятать обертку из конфеты, но уборщики ее все равно найдут.
Урны расположены каждые 27 футов, ведь это примерное расстояние, когда человек успевает пройти, съедая хот-дог или пончик.
Disneyland не запрещает, он просто не создает лишних соблазнов для посетителей: здесь не продают жвачку и арахис, потому что резинка прилипает к обуви, а арахис является сильным аллергеном.
Понимание целевой аудитории
Для актеров здесь действует правило "No give five", что означает "не давать пять" взрослым. Все внимание должно уделяться главной целевой аудитории - детям.
Также существует правило "без слез" - No sad kids. Если сотрудник видит плачущего ребенка, он должен сделать все, чтобы его утешить: развлечь, заменить упавшее мороженое и так далее.
Внимание к каждому клиенту
Несмотря на множество гостей, работники никогда не оставят без внимания ни одного посетителя: они поздравляют детей при входе, дарят им шарики и сувениры, чтобы каждый чувствовал себя важным.
Интересный факт: здесь существует правило объятий, согласно которому аниматоры, одетые в костюмы персонажей, не имеют права первыми прекратить объятия. Это должны сделать дети.
Создание истории
У Disney есть подход: сначала создается история, а затем создается целая линейка продуктов вокруг нее.
Как отметили в статье Forbes, "стратегия контент-маркетинга Disney идет в обратном направлении по сравнению с большинством брендов: когда все начинают с физического продукта, а затем строят вокруг него историю, Disney делают наоборот". Дисней овладел способностью вызывать эмоции, что является важным аспектом в маркетинге.
Как применить эти идеи у себя:
- если у вас есть фирменный стиль, убедитесь, что он есть везде: на визитках, сайте, брендированных вещах
- Превосходите ожидания клиентов: дайте людям больше, чем просто сервис.
- ищите эмоциональный подход к каждому клиенту, а не просто продавайте товар.
- пройдите путь, как его проходит клиент, чтобы узнать слабые и сильные стороны и усовершенствоваться.
Работник компании вспоминает: "Чтобы изучить желание гостей, мы наблюдали за ними поблизости, стояли с ними в очередях, вместе катались на аттракционах и ели в кафе. Непосредственное взаимодействие позволило нам увидеть их реакцию".
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