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5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ноги

Які вправи допоможуть підтягнути ноги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Красиві спортивні ноги - запорука успіху. Нескладні систематичні вправи допоможуть привести ваше тіло в той вигляд, який вам захочеться.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!

Підйоми стегнами

Ляжте плечима на лаву, а ноги поставте на підлогу. Покладіть штангу з обважнювальними пластинами на стегна і підіймайте стегна. 

Виконайте 5 підходів по 8 повторення з відпочинком у 60 с.

Підйоми стегнами (фото: eatthis.com)

Румунська станова тяга

Поставте ноги на ширині стегон, тримаючи в руках штангу. Відведіть стегна назад, тримайте спину рівною та опускайтеся, поки не відчуєте розтягнення підколінних сухожиль. 

Румунська станова тяга (фото: eatthis.com)

Бічні присідання 

Поставте ноги на ширині пліч та сядьте назад на одне стегно. Повторіть з іншого ногою.

Бічні присідання (фото: eatthis.com)

Підходи

Поставте одну ногу на ящик, потягніть всю вагу на цю ногу та підніміться, штовхаючи п’яту. 

Підходи (фото: eatthis.com)

Присідання з гирею

Візьміть гирю двома руками та утримуйте над грудьми. Встаньте на ширині плечей, злегка розставивши пальці ніг.

Присядьте і розведіть коліна в сторони, опустіться нижче паралелі, тримаючи поперек рівно.

Виконайте 4 підходи по 6 повторень.

Присідання з гирею (фото: eatthis.com)

Раніше ми повідомляли, як швидко схуднути в певних частинах тіла.

Також ми писали про 6 помилок під час тренування, які можуть завдати серйозної шкоди тілу.

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