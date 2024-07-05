5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ноги

Красиві спортивні ноги - запорука успіху. Нескладні систематичні вправи допоможуть привести ваше тіло в той вигляд, який вам захочеться.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That!
Ляжте плечима на лаву, а ноги поставте на підлогу. Покладіть штангу з обважнювальними пластинами на стегна і підіймайте стегна.
Виконайте 5 підходів по 8 повторення з відпочинком у 60 с.
Поставте ноги на ширині стегон, тримаючи в руках штангу. Відведіть стегна назад, тримайте спину рівною та опускайтеся, поки не відчуєте розтягнення підколінних сухожиль.
Поставте ноги на ширині пліч та сядьте назад на одне стегно. Повторіть з іншого ногою.
Поставте одну ногу на ящик, потягніть всю вагу на цю ногу та підніміться, штовхаючи п’яту.
Візьміть гирю двома руками та утримуйте над грудьми. Встаньте на ширині плечей, злегка розставивши пальці ніг.
Присядьте і розведіть коліна в сторони, опустіться нижче паралелі, тримаючи поперек рівно.
Виконайте 4 підходи по 6 повторень.
Присідання з гирею (фото: eatthis.com)
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