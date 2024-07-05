5 ефективних вправ для жінок, щоб накачати гарні ноги

Підйоми стегнами

Ляжте плечима на лаву, а ноги поставте на підлогу. Покладіть штангу з обважнювальними пластинами на стегна і підіймайте стегна.

Виконайте 5 підходів по 8 повторення з відпочинком у 60 с.

Підйоми стегнами (фото: eatthis.com)

Румунська станова тяга

Поставте ноги на ширині стегон, тримаючи в руках штангу. Відведіть стегна назад, тримайте спину рівною та опускайтеся, поки не відчуєте розтягнення підколінних сухожиль.

Румунська станова тяга (фото: eatthis.com)

Бічні присідання

Поставте ноги на ширині пліч та сядьте назад на одне стегно. Повторіть з іншого ногою.

Бічні присідання (фото: eatthis.com)

Підходи

Поставте одну ногу на ящик, потягніть всю вагу на цю ногу та підніміться, штовхаючи п’яту.

Підходи (фото: eatthis.com)

Присідання з гирею

Візьміть гирю двома руками та утримуйте над грудьми. Встаньте на ширині плечей, злегка розставивши пальці ніг.

Присядьте і розведіть коліна в сторони, опустіться нижче паралелі, тримаючи поперек рівно.

Виконайте 4 підходи по 6 повторень.

Присідання з гирею (фото: eatthis.com)