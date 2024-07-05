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5 эффективных упражнений для женщин, чтобы накачать красивые ноги

Какие упражнения помогут подтянуть ноги (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Красивые спортивные ноги - залог успеха. Несложные систематические упражнения помогут привести ваше тело в вид, который вам захочется.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Подъемы бедрами

Лягте плечами на скамейку, а ноги поставьте на пол. Положите штангу с утяжелительными пластинами на бедра и поднимайте бедра.

Выполните 5 подходов по 8 повторений с отдыхом в 60 с.

Подъемы бедрами (фото: eatthis.com)

Румынская становая тяга

Поставьте ноги на ширине бедер, держа в руках штангу. Отведите бедра назад, держите спину ровной и опускайтесь, пока не почувствуете растяжение подколенных сухожилий.

Румынская становая тяга (фото: eatthis.com)

Боковые приседания

Поставьте ноги на ширину плеч и сядьте обратно на одно бедро. Повторите с другой ногой.

Боковые приседания (фото: eatthis.com)

Подходы

Поставьте одну ногу на ящик, потяните весь вес и поднимитесь, толкая пятку.

Подходы (фото: eatthis.com)

Приседания с гирей

Возьмите гирю двумя руками и удерживайте над грудью. Встаньте на ширине плеч, слегка расставив пальцы ног.

Присядьте и разведите колени в стороны, опуститесь ниже параллели, держа поясницу ровно.

Выполните 4 подхода по 6 повторений.

Приседания с гирея (фото: eatthis.com)

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