5 эффективных упражнений для женщин, чтобы накачать красивые ноги

Подъемы бедрами

Лягте плечами на скамейку, а ноги поставьте на пол. Положите штангу с утяжелительными пластинами на бедра и поднимайте бедра.

Выполните 5 подходов по 8 повторений с отдыхом в 60 с.

Подъемы бедрами (фото: eatthis.com)

Румынская становая тяга

Поставьте ноги на ширине бедер, держа в руках штангу. Отведите бедра назад, держите спину ровной и опускайтесь, пока не почувствуете растяжение подколенных сухожилий.

Румынская становая тяга (фото: eatthis.com)

Боковые приседания

Поставьте ноги на ширину плеч и сядьте обратно на одно бедро. Повторите с другой ногой.

Боковые приседания (фото: eatthis.com)

Подходы

Поставьте одну ногу на ящик, потяните весь вес и поднимитесь, толкая пятку.

Подходы (фото: eatthis.com)

Приседания с гирей

Возьмите гирю двумя руками и удерживайте над грудью. Встаньте на ширине плеч, слегка расставив пальцы ног.

Присядьте и разведите колени в стороны, опуститесь ниже параллели, держа поясницу ровно.

Выполните 4 подхода по 6 повторений.

Приседания с гирея (фото: eatthis.com)