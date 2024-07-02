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5 эффективных упражнений, которые помогут накачать пресс во время ходьбы

Вторник 02 июля 2024 17:04
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5 эффективных упражнений, которые помогут накачать пресс во время ходьбы Какие упражнения помогут укрепить пресс (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Прокачанный и сильный пресс - это не только плоский живот, но и залог здоровья. Укрепленные мышцы пресса помогут улучшить осанку, уменьшить боль в пояснице и улучшить баланс и координацию.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Ходьба под наклоном

Ходьба на склоне или холме привлекает пресс и ягодицы, поскольку они работают над стабилизацией тела и поддержанием равновесия.

Самый практичный способ сделать это - на беговой дорожке, где можно контролировать все параметры.

5 эффективных упражнений, которые помогут накачать пресс во время ходьбыХодьба под наклоном (фото: eatthis.com)

Силовая ходьба

Силовая ходьба предполагает ходьбу в быстром темпе с движениями рук. Быстрая ходьба может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, структуру тела и силу мышц.

По мере увеличения скорости ходьбы вы увеличите длину шага и размах рук.

5 эффективных упражнений, которые помогут накачать пресс во время ходьбыСиловая ходьба (фото: eatthis.com)

Выпады при ходьбе

Сделайте шаг вперед в положение для выпада - это движение привлекает пресс. Хороший способ включить выпады при ходьбе и выполнять их до усталости, а затем продолжать ходьбу во время перерыва.

5 эффективных упражнений, которые помогут накачать пресс во время ходьбыВыпады во время ходьбы (фото: eatthis.com)

Выполняйте боковые перемешивания

Это боковое движение разнообразит вашу тренировку при ходьбе и поможет повысить прочность.

Выполните боковые перемещения 20-30 секунд в обоих направлениях, прежде чем приступить к обычной ходьбе.

Коленки вверх

Маршируйте на месте или во время движения вперед с подъема высоко колен. Это привлекает нижнюю мышцу пресса. Если трудно удержать баланс, можно воспользоваться палкой для ходьбы или положить руку на прочную конструкцию для помощи.

5 эффективных упражнений, которые помогут накачать пресс во время ходьбыПодъем колен вверх во время ходьбы (фото: eatthis.com)

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