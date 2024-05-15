5 дуже крутих книг, які стали не менш крутими фільмами та серіалами

"Венера в хутрі"

Книга "Венера в хутрі" Леопольда фон Захер-Мазоха - це перша літературна спроба осмислення мазохізму як соціального і сексуально-психологічного феномена.

Автор стверджував, що твір мав автобіографічну канву і був написаний під враженням від його любовної історії.

Дуже відверта розповідь про фізичне насильство сильної жінки над чоловіком, що викликало в обох відчуття задоволення.

Обкладинка книги

Фільм "Венера в хутрі" у 2013 році зняв культовий Роман Полянський.

Це французька камерна комедійна кінодрама за однойменною п'єсою сучасного американського драматурга Девіда Айвза, заснована на знаменитій повісті австрійського письменника. Ролі в картині виконали Матьє Амальрік і Еммануель Сеньє.

У січні 2014 фільм висунули на здобуття кінопремії "Сезар" у шести номінаціях, однак, фільм отримав премію тільки за найкращу режисуру.

"Робінзон Крузо"

Шедевр Данiеля Дефо - це історія про молодого та імпульсивного юнака, який кидає виклик бажанням своїх батьків та відправляється у подорож морями.

Проте незабаром його корабель зазнає трощі й чоловік опиняється на віддаленому тропічному острові, де й проводить наступні 28 років.

Обкладинка книги

За романом був знятий захоплюючий серіал "Крузо" у 2008 році. Головні ролі там виконали Сем Ніл, Філіп Вінчестер, Тонгай Арнольд Чіріса та інші зірки.

Щоправда в серіалі головний герой провів на острові лише шість років, а не майже 30, як у романі Дефо.

"Таємниці Арсена Люпена"

Книга Моріс Леблан являє собою збірку оповідань про пригоди легендарного джентльмена-грабіжника Арсена Люпена.

Кожне з них - окрема історія, через яку читач пізнає головного героя, викриває його загадкові справи та неймовірні вчинки. Тут - любов, пригоди та детективні розслідування.

Збірка, перекладена багатьма мовами світу, стала класикою французької детективної літератури та отримала широке визнання від читачів.

Обкладинка книги

Серіал, натхненний Арсеном Люпеном, вперше вийшов на екрани у січні 2021 року. У центрі історії виявляється Ассан Діоп, чиє життя перевернулося з ніг на голову, коли помер його батько, звинувачений у злочині, якого не скоював.

Через чверть століття Ассан, натхненний романами про знаменитого джентльмена-грабіжника Арсена Люпена, планує помститися за свого батька. І частиною його плану стає викрадення музейного скарбу - безцінного кольє Марії-Антуанетти.

"Буремний перевал"

Книга Емілі Бронте - містична історія про стосунки Кетрін Ерншо та Хіткліффа, які переживають трагічне кохання.

У сюжеті - теми соціальної несправедливості та класової боротьби. Відтак, Бронте привертає увагу читача до нерівності в суспільстві, а своїх героїв авторка аналізує, розкриваючи їх мотиви та внутрішні конфлікти.

Обкладинка книги

Фільм "Буремний перевал" режисерки Андреа Арнольд вийшов у 2011 році. Це історія двох поколінь сімейних кланів Ерншо і Лінтон та фатального прокляття двох закоханих.

"Франкенштайн"

Культовий роман Мері Шеллі. Готичний трилер-історія відданого своїй справі науковця.

Одержимий відкриттям причини зародження, Віктор Франкенштайн створює нове життя із "вкрадених" частин тіла. Змучена ізоляцією та самотністю, колись невинна істота планує вбивчу помсту для свого творця.

Бестселер порушує питання самої природи життя та місця людства у світі.

Обкладинка книги

Фільм "Віктор Франкенштейн" з Деніелом Редкліффом і Джеймсом Макевоєм побачив світ у 2015 році.

Це кінострічка про боротьбу добра та зла. Розповідь про молодого асистента та жахливі перетворення науковця, який задля втілення своїх безумних задумів, створює чудовисько.