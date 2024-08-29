UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

5 дуже корисних лісових ягід, які можна збирати восени

Шипшина (фото: Pixabay.com)
Автор: Фелікс Коркін

Осінь - чудова пора для збору корисних ягід, які можуть суттєво покращити ваше здоров'я. Ягоди, зібрані в цей період, наповнені вітамінами та мінералами, та підтримують організм і допомагають боротися з різними захворюваннями. Які корисні властивості мають найбільш популярні осінні ягоди?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які справжні вітамінні скарби можна збирати у лісі безплатно та від чого ці ягоди лікують.

Шипшина

Шипшина - одна з найцінніших ягід для підтримки імунітету та нормалізації травлення. Вона багата на вітамін С, який зміцнює імунну систему, стабілізує роботу серця і зміцнює судини.

Шипшина також сприяє зниженню рівня холестерину та кров'яного тиску. Вона допомагає регенерації органів та систем організму в цілому. 

Збирати плоди можна з ранньої осені до пізньої осені, але чим довше плоди висіли на гілці, тим солодші вони стають, хоч і втрачають вітамін С.

Шипшина (фото: Pixabay.com) 

Калина

Калина має чудові властивості для покращення роботи кишківник і серця. Її ягоди містять велику кількість аскорбінової кислоти, що стабілізує кров'яний тиск і покращує кровообіг. 

Калина також має легкий сечогінний ефект, що допомагає виводити зайву рідину з організму. Вона прискорює загоєння ран, корисна при виразках шлунка та дванадцятипалої кишки, а також допомагає при захворюваннях печінки і жовчного міхура. 

Ягоди збирають з ранньої осені до пізньої осені, зберігаючи їх у сухих і прохолодних місцях.

Калина (фото: Pixabay.com) 

Обліпиха

Обліпиха є справжнім осіннім цілителем. Вона лікує опіки, рани, гастрити та виразки. Ягода також допомагає при серцевих захворюваннях, покращує стан нервової системи і шкіри. 

Обліпиху збирають акуратно маленькими ножицями, намагаючись не пошкодити плоди. Ягоди зберігають у сухих і прохолодних умовах.

Обліпиха (фото: Вікіпедія) 

Журавлина

Журавлина славиться своїми жарознижувальними, антибактеріальними і сечогінними властивостями. Вона покращує процеси травлення, заспокоює нервову систему і посилює ефект антибіотиків. 

Журавлина корисна при цинзі і варикозному розширенні вен. Її збирають з вересня, зберігаючи в сухих і прохолодних місцях.

Журавлина (фото: Вікіпедія)

Горобина

Горобина цінується за здатність швидко відновлювати сили і має протипухлинні, кровоспинні та спазмолітичні властивості. Ягода корисна при діабеті і жовчнокам’яній хворобі. 

Залежно від сорту, горобина може підвищувати (червоноплода) або знижувати (чорноплода) кров'яний тиск. Червону горобину збирають у серпні, а чорноплоду - у вересні або після перших заморозків.

Горобина (фото: Вікіпедія) 

Раніше ми писали, які смачні гриби з'являються у лісі вже у вересні.

Читайте також про 9 овочів, що мають здатність довго зберігатися після збору врожаю.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Zborovik.com.ua, "В лісі", Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яПорадиЯгоди