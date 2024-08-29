5 дуже корисних лісових ягід, які можна збирати восени

Осінь - чудова пора для збору корисних ягід, які можуть суттєво покращити ваше здоров'я. Ягоди, зібрані в цей період, наповнені вітамінами та мінералами, та підтримують організм і допомагають боротися з різними захворюваннями. Які корисні властивості мають найбільш популярні осінні ягоди?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які справжні вітамінні скарби можна збирати у лісі безплатно та від чого ці ягоди лікують.
Шипшина - одна з найцінніших ягід для підтримки імунітету та нормалізації травлення. Вона багата на вітамін С, який зміцнює імунну систему, стабілізує роботу серця і зміцнює судини.
Шипшина також сприяє зниженню рівня холестерину та кров'яного тиску. Вона допомагає регенерації органів та систем організму в цілому.
Збирати плоди можна з ранньої осені до пізньої осені, але чим довше плоди висіли на гілці, тим солодші вони стають, хоч і втрачають вітамін С.
Калина має чудові властивості для покращення роботи кишківник і серця. Її ягоди містять велику кількість аскорбінової кислоти, що стабілізує кров'яний тиск і покращує кровообіг.
Калина також має легкий сечогінний ефект, що допомагає виводити зайву рідину з організму. Вона прискорює загоєння ран, корисна при виразках шлунка та дванадцятипалої кишки, а також допомагає при захворюваннях печінки і жовчного міхура.
Ягоди збирають з ранньої осені до пізньої осені, зберігаючи їх у сухих і прохолодних місцях.
Обліпиха є справжнім осіннім цілителем. Вона лікує опіки, рани, гастрити та виразки. Ягода також допомагає при серцевих захворюваннях, покращує стан нервової системи і шкіри.
Обліпиху збирають акуратно маленькими ножицями, намагаючись не пошкодити плоди. Ягоди зберігають у сухих і прохолодних умовах.
Журавлина славиться своїми жарознижувальними, антибактеріальними і сечогінними властивостями. Вона покращує процеси травлення, заспокоює нервову систему і посилює ефект антибіотиків.
Журавлина корисна при цинзі і варикозному розширенні вен. Її збирають з вересня, зберігаючи в сухих і прохолодних місцях.
Горобина цінується за здатність швидко відновлювати сили і має протипухлинні, кровоспинні та спазмолітичні властивості. Ягода корисна при діабеті і жовчнокам’яній хворобі.
Залежно від сорту, горобина може підвищувати (червоноплода) або знижувати (чорноплода) кров'яний тиск. Червону горобину збирають у серпні, а чорноплоду - у вересні або після перших заморозків.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Zborovik.com.ua, "В лісі", Вікіпедія.