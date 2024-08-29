5 очень полезных лесных ягод, которые можно собирать осенью

Осень - отличная пора для сбора полезных ягод, которые могут существенно улучшить ваше здоровье. Ягоды, собранные в этот период, наполнены витаминами и минералами, поддерживают организм и помогают бороться с различными заболеваниями. Какими полезными свойствами обладают наиболее популярные осенние ягоды?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие настоящие витаминные сокровища можно собирать в лесу бесплатно и от чего эти ягоды лечат.
Шиповник - одна из самых ценных ягод для поддержания иммунитета и нормализации пищеварения. Он богат витамином С, который укрепляет иммунную систему, стабилизирует работу сердца и укрепляет сосуды.
Шиповник также способствует снижению уровня холестерина и артериального давления. Он помогает регенерации органов и систем организма в целом.
Собирать плоды можно с ранней осени до поздней осени, но чем дольше плоды висели на ветке, тем слаще они становятся, хоть и теряют витамин С.
Калина имеет отличные свойства для улучшения работы кишечника и сердца. Ее ягоды содержат большое количество аскорбиновой кислоты, что стабилизирует кровяное давление и улучшает кровообращение.
Калина также обладает легким мочегонным эффектом, что помогает выводить излишнюю жидкость из организма. Она ускоряет заживление ран, полезна при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, а также помогает при заболеваниях печени и желчного пузыря.
Ягоды собирают с ранней осени до поздней осени, сохраняя их в сухих и прохладных местах.
Облепиха является настоящим осенним целителем. Она лечит ожоги, раны, гастриты и язвы. Ягода также помогает при сердечных заболеваниях, улучшает состояние нервной системы и кожи.
Облепиху собирают аккуратно маленькими ножницами, стараясь не повредить плоды. Ягоды хранят в сухих и холодных условиях.
Клюква славится своими жаропонижающими, антибактериальными и мочегонными свойствами. Она улучшает пищеварительные процессы, успокаивает нервную систему и усиливает эффект антибиотиков.
Клюква полезна при цинге и варикозном расширении вен. Ее собирают с сентября, храня в сухих и прохладных местах.
Рябина ценится за способность быстро восстанавливать силы и обладает противоопухолевыми, кровоостанавливающими и спазмолитическими свойствами. Ягода полезна при диабете и желчнокаменной болезни.
В зависимости от сорта, рябина может повышать (красноплодная) или снижать (черноплодная) кровяное давление. Красную рябину собирают в августе, а черноплодную - в сентябре или после первых заморозков.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Zborovik.com.ua, "В лесу", Википедия.