5 доступних продуктів, які чудово підвищують імунітет. Вони є у кожного

Які українські продукти зміцнюють імунітет

"Хвиля застуд якраз у розпалі. Та й зараз особливо хочеться бути здоровим та в ресурсі. А всі наші буряки, моркви та яблука за зиму вже набридли та й з осені вони трошки свого вітамінного набору втратили. Адже свіжозібране яблуко трохи відрізняється від того, що вже пів року зберігається", - говорить експерт.

Марійко наголошує, що буряки, моркву і яблука потрібно їсти й далі, але якщо хочете зміцнити імунітет, то варто вводити у раціон нижче наведені продукти.

"Звісно, що це не чарівна пігулка, яка гарантує міцну броню, бо такої не існує. Але така дуже проста дія як додати до салату ложку насіння, точно підсилить імунітет та й порадує смаком", - каже дієтолог.

Ділиться списком доступних продуктів, які покращують імунітет.

Ферментовані продукти

Сюди відносяться квашені капуста та огірок, а також комбуча. Пробіотики, що утворюються під час ферментації, допомагають корисним бактеріям у кишківнику. А це зміцнює імунну систему та знижує ризик інфекцій та застуд.

Гарбузове насіння

Воно містить багато магнію, цинку та селену. Цинк підтримує здоровий імунітет, настрій, регуляцію інсуліну та чоловічу функцію. А магній і триптофан м'яко заспокоюють нервову систему і стимулюють сон.

Оселедець та інша риба

Омега-3 має потужний протизапальний ефект. А оселедець за вмістом цього елементу на другому місці після лосося.

Уся риба містить селен, що знижує оксидативний стрес та підвищує імунітет. І білки, що необхідні для синтезу імуноглобулінів. Тому, крім оселедця і лосося, варто у раціон ввести тріску, минтай, зубатку.

Кисломолочні продукти

Йогурт, айран, кефір мають яскраво виражені протизапальні та антимікробні властивості. А також у них висока концентрація амінокислот, вітамінів і мікроелементів (групи А, В і D, аргінін, фосфор, калій, кальцій і цинк).

Шпинат та інша листова зелень

Шпинат, крес-салат та інша листова зелень багаті не тільки вітаміном С, а й бета-каротином, що підсилюють здатність імунної системи протистояти інфекції.

Черемша містить кверцетин, що зменшує запалення та захищає від хронічних захворювань.