5 доступных продуктов, которые прекрасно повышают иммунитет. Они есть у каждого

Какие украинские продукты укрепляют иммунитет

"Волна простуд как раз в разгаре. Да и сейчас особенно хочется быть здоровым и в ресурсе. А все наши яблоки, свёкла и морковь за зиму уже надоели и с осени они немного своего витаминного набора потеряли. Ведь свежесобранное яблоко немного отличается от того, что уже полгода хранится", - говорит эксперт.

Марийко отмечает, что свеклу, морковь и яблоки нужно есть и дальше, но если хотите укрепить иммунитет, то следует вводить в рацион ниже приведенные продукты.

"Конечно, это не волшебная таблетка, которая гарантирует крепкую броню, потому что такой не существует. Но такое очень простое действие как добавить в салат ложку семян, точно усилит иммунитет и порадует вкусом", - говорит диетолог.

Делитесь списком доступных продуктов, которые улучшают иммунитет.

Ферментированные продукты

Сюда относятся квашеная капуста и огурец, а также комбуча (чайный гриб). Образующиеся во время ферментации пробиотики помогают полезным бактериям в кишечнике. А это укрепляет иммунную систему и снижает риск инфекций и простуд.

Тыквенные семена

Оно содержит много магния, цинка и селена. Цинк поддерживает здоровый иммунитет, настроение, регуляцию инсулина и мужскую функцию. А магний и триптофан мягко успокаивают нервную систему и стимулируют сон.

Сельдь и другая рыба

Омега-3 обладает мощным противовоспалительным эффектом. А селедка по содержанию этого элемента на втором месте после лосося.

Вся рыба содержит селен, что снижает оксидативный стресс и повышает иммунитет. И белки, необходимые для синтеза иммуноглобулинов. Поэтому, кроме сельди и лосося, следует в рацион ввести треску, минтай, зубатку.

Кисломолочные продукты

Йогурт, айран, кефир обладают ярко выраженными противовоспалительными и антимикробными свойствами. А также у них высокая концентрация аминокислот, витаминов и микроэлементов (группы А, В и D, аргинин, фосфор, калий, кальций и цинк).

Шпинат и другая листовая зелень

Шпинат, кресс-салат и другая листовая зелень богатые не только витамином С, но и бета-каротином, усиливающими способность иммунной системы противостоять инфекции.

Черемша содержит кверцетин, который уменьшает воспаление и защищает от хронических заболеваний.