5 дивовижних речей про кажанів

Кажани виявляють рослини ехолокацією

Багато кажанів виживають, харчуючись фруктами, але вони все одно виходять на полювання лише вночі. Як же вони знаходять їжу в темряві? Вчені думали, що вони орієнтуються за допомогою носів, оскільки вважали, що важко розрізняти форми серед листя за допомогою ехолокації.

Глософагінові кажани можуть знайти свої улюблені рослини, використовуючи тільки звук. Вчені не розуміють, як вони це роблять, бо ехо від рослин - це дуже складні сигнали, що об'єднують відображення від безлічі листків. Проте глософагінові кажани справляються з цим без проблем.

Деякі рослини мають листя у формі супутникових тарілок, спеціально призначене для приваблення кажанів. Це доводить, що нам ще багато чого належить дізнатися про можливості звуку.

Високі частоти

Звуки, які видають кажани, можуть досягати дуже високих частот. Людське вухо чує звуки в діапазоні від 20 герців до 20 кілогерців, що вважається досить добрим результатом. Для порівняння, найкраща співачка-сопрано може дістатися до ноти близько 1,76 кілогерца. Більшість кажанів здатні видавати звуки в діапазоні від 12 до 160 кілогерців, що робить їх схожими на дельфінів.

Однак, чистокрила шерстиста летюча миша виробляє найвищі звуки серед усіх відомих тварин. Її частотний діапазон починається з 235 кілогерців і досягає 250 кілогерців. Це в 120 разів вище, ніж найвищий звук, який може видати найкраща співачка у світі.

Вчені вважають, що ці високі частоти допомагають кажанам сфокусувати свої ультразвукові сигнали та роблять їх дуже точними. Це особливо корисно в густих джунглях, де така здатність дозволяє їм ефективно знаходити комах серед листя і рослинності.

Супер вуха

Зазвичай на вуха кажанів не звертають багато уваги, але їх здатність змінювати форму заслуговує на увагу. Інженери з Virginia Tech дослідили, що кажани можуть змінювати форму своїх вух за одну десяту секунди (100 мілісекунд). Це швидше, ніж людям потрібно для моргання.

Вуха кажанів працюють як суперантени. Вони можуть не тільки швидко змінювати форму, але й обробляти ехо-сигнали з інтервалом всього 2 мікросекунди, розрізняючи об'єкти, що знаходяться всього 0,3 міліметра один від одного. Для порівняння, 0,3 міліметра - це ширина людського волоса.

Не дивно, що військово-морські сили досліджують кажанів, адже їх природне біологічне ехолокаційне обладнання значно перевищує будь-які людські технології.

Як кажани знаходять своїх друзів

Як і у людей, у кажанів є друзі, з якими їм подобається проводити час. Коли сотні кажанів в колонії готуються до сну, вони завжди збираються в одній і тій же соціальній групі. Як же їм вдається знаходити один одного в такій великій кількості?

Кажани використовують свої унікальні крики для розпізнавання один одного. Кожен кажан має особливий звук, який допомагає іншим розпізнати його серед інших. Цей унікальний крик можна порівняти з ім'ям, і він часто використовується як привітання. Коли друзі зустрічаються, вони також нюхають підмишки один одного, що допомагає їм ідентифікуватися.

Крім того, коли кажани полюють на їжу, вони використовують спеціальні звуки, щоб показати, яка здобич їм належить. Ці звуки також є унікальними для кожного кажана. Тому, коли один з них видає звук, що означає "Це моє!", інші кажани знають, хто це сказав.

Найшвидший рот у світі

Є звичайні м'язи, а є суперздатні м'язи. У гримучих змій м'язи хвоста працюють на неймовірних швидкостях, а у риб-жаб м'язи плавального міхура є найшвидшими серед хребетних.

Проте, якщо говорити про ссавців, то найшвидші м'язи знаходяться у гортані кажанів. Вони можуть скорочуватися до 200 разів за секунду - це у 100 разів швидше, ніж ми моргаємо. Кожне скорочення супроводжується звуком.

Вчених цікавило, який максимальний темп сонара можуть витримати летючі миші. Оскільки відлуння повертається до миші всього за одну мілісекунду, їх звуки починають перекриватися при 400 ехо за секунду. Дослідження показують, що летючі миші можуть чути до 400 ехо на секунду, і єдиний обмежувач їх швидкості - це їхня гортань.

Можливо, існують летючі миші, які могли б встановити новий рекорд. Ніяке інше ссавець не має м'язів, що рухаються з такою швидкістю. Це можливе завдяки тому, що м'язові клітини летючих мишей містять більше мітохондрій і білків, що переносять кальцій, що забезпечує більше енергії і дозволяє м'язам скорочуватися частіше. Їхні м'язи буквально переповнені енергією.