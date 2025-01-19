5 помилок, які шкодять диханню після 50 років

Люди після 50 років помічають, що відновлення після простих занять займає більше часу, ніж раніше. До того ж може виникати сильна втома навіть після незначних фізичних навантажень. Це може статись через п’ять типових помилок під час дихання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Пропуск відновлення після тренування

Фізичні вправи необхідні для того, щоб залишатися у формі з віком, але раптова зупинка під час тренування може змусити вас задихатися та порушити ритм дихання. Це може навантажити тіло та обмежити відновлення.

Що робити замість цього :

відпочивайте поступово, гуляючи після пробіжки або плаваючи в басейні

зосередьтеся на глибокому, рівномірному носовому диханні під час відновлення, щоб стабілізувати частоту серцевих скорочень і дихання

Часте дихання ротом

Дихання через рот може здаватися природним, але воно обходить першу лінію захисту вашого тіла - ніс. Носове дихання генерує оксид азоту - життєво важливу молекулу, яка вбиває бактерії, бореться з хвороботворними мікроорганізмами та допомагає доставляти кисень у тіло.

Без нього люди, які дихають через рот, часто страждають від поганого поглинання кисню та надмірного дихання, що може призвести до втоми та стресу.

Що робити замість цього:

дихайте через ніс під час повсякденних дій, таких як прогулянка або приготування їжі

дайте організму час звикнути, особливо якщо ви не звикли до носового дихання

Надмірне дихання

Надлишок кисню може посилити окислювальний стрес, який прискорює старіння. Пришвидшене дихання часто виникає внаслідок поверхневого грудного дихання або ротового, які обмежують оптимальний газообмін і напружують організм.

Що робити замість цього:

практикуйте дихання діафрагмою, поклавши одну руку на живіт, а іншу на груди. Дихайте природно і звертайте увагу, яка рука рухається більше. Якщо ваша грудна клітка піднімається вище, зосередьтеся на розширенні живота з кожним вдихом

уповільніть дихання, вдихаючи через ніс і видихаючи через рот, прагнучи до меншої кількості повних вдихів

Неконтрольований стрес

Хронічний стрес викликає прискорене дихання, навіть якщо немає безпосередньої небезпеки. З часом це може призвести, що тіло буде у постійній напрузі, сприяючи втому та погіршення здоров’я.

Що робити замість цього:

включіть у свій розпорядок дня дихальні вправи. Спробуйте вдихати повітря протягом 4 секунд, затримайте на 2 і видихайте 8 секунд. Це активує вашу парасимпатичну нервову систему, допомагаючи вам розслабитися

зробіть цю практику частиною свого ранкового розпорядку, щоб розпочати день спокійно та зосереджено

Погана постава впливає на дихання

З віком неправильна постава може стискати легені та діафрагму, роблячи дихання менш ефективним. Це не тільки впливає на доставку кисню, але також може сприяти болю в спині та шиї.

Що робити замість цього:

інвестуйте в новий матрац або займайтеся йогою, щоб покращити вирівнювання хребта

спробуйте виконувати таку вправу: зробіть глибокий вдих і затримайте його на 3-5 секунд. Зверніть увагу на те, як природним чином випрямляється хребет. Розслабте плечі, потім повільно видихніть. Повторюйте це кілька разів на день, особливо сидячи

Додамо, що дихання - одна з небагатьох функцій організму, якою можна свідомо керувати, що робить її потужним інструментом для здоров’я та довголіття.