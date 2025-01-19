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5 ошибок, которые вредят дыханию после 50 лет

Воскресенье 19 января 2025 13:01
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5 ошибок, которые вредят дыханию после 50 лет Распространенные ошибки в дыхании, которых стоит избегать после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди после 50 лет замечают, что восстановление после простых занятий занимает больше времени, чем раньше. К тому же может возникать сильная усталость даже после незначительных физических нагрузок. Это может произойти из-за пяти типичных ошибок во время дыхания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This Not That!

Пропуск восстановления после тренировки

Физические упражнения необходимы для того, чтобы оставаться в форме с возрастом, но внезапная остановка во время тренировки может заставить вас задыхаться и нарушить ритм дыхания. Это может нагрузить тело и ограничить восстановление.

Что делать вместо этого:

  • отдыхайте постепенно, гуляя после пробежки или плавая в бассейне
  • сосредоточьтесь на глубоком, равномерном носовом дыхании во время восстановления, чтобы стабилизировать частоту сердечных сокращений и дыхания

Частое дыхание ртом

Дыхание через рот может казаться естественным, но оно обходит первую линию защиты вашего тела - нос. Носовое дыхание генерирует оксид азота - жизненно важную молекулу, которая убивает бактерии, борется с болезнетворными микроорганизмами и помогает доставлять кислород в тело.

Без него люди, которые дышат через рот, часто страдают от плохого поглощения кислорода и чрезмерного дыхания, что может привести к усталости и стрессу.

Что делать вместо этого:

  • дышите через нос во время повседневных действий, таких как прогулка или приготовление пищи
  • дайте организму время привыкнуть, особенно если вы не привыкли к носовому дыханию

Чрезмерное дыхание

Избыток кислорода может усилить окислительный стресс, который ускоряет старение. Ускоренное дыхание часто возникает вследствие поверхностного грудного дыхания или ротового, которые ограничивают оптимальный газообмен и напрягают организм.

Что делать вместо этого:

  • практикуйте дыхание диафрагмой, положив одну руку на живот, а другую на грудь. Дышите естественно и обращайте внимание, какая рука двигается больше. Если ваша грудная клетка поднимается выше, сосредоточьтесь на расширении живота с каждым вдохом
  • замедлите дыхание, вдыхая через нос и выдыхая через рот, стремясь к меньшему количеству полных вдохов

Неконтролируемый стресс

Хронический стресс вызывает учащенное дыхание, даже если нет непосредственной опасности. Со временем это может привести, что тело будет в постоянном напряжении, способствуя усталости и ухудшению здоровья.

Что делать вместо этого:

  • включите в свой распорядок дня дыхательные упражнения. Попробуйте вдыхать воздух в течение 4 секунд, задержите на 2 и выдыхайте 8 секунд. Это активирует вашу парасимпатическую нервную систему, помогая вам расслабиться
  • сделайте эту практику частью своего утреннего распорядка, чтобы начать день спокойно и сосредоточенно

Плохая осанка влияет на дыхание

С возрастом неправильная осанка может сжимать легкие и диафрагму, делая дыхание менее эффективным. Это не только влияет на доставку кислорода, но также может способствовать боли в спине и шее.

Что делать вместо этого:

  • инвестируйте в новый матрас или занимайтесь йогой, чтобы улучшить выравнивание позвоночника
  • попробуйте выполнять такое упражнение: сделайте глубокий вдох и задержите его на 3-5 секунд. Обратите внимание на то, как естественным образом выпрямляется позвоночник. Расслабьте плечи, затем медленно выдохните. Повторяйте это несколько раз в день, особенно сидя.

Добавим, что дыхание - одна из немногих функций организма, которой можно сознательно управлять, что делает ее мощным инструментом для здоровья и долголетия.

Устранив эти типичные ошибки, можно оптимизировать свое дыхание для поддержания здоровья после 50 лет.

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