5 дієвих способів використання пемзи в побуті, щоб позбутися бруду

Позбутися плям від води на сантехніці

Стійкі забруднення на поверхні ванної або унітазу може бути складно видали ти навіть оцтом. В такому випадку радять використати пемзу.

Цей нетоксичний засіб може усунути плями від жорсткої води, мінеральні залишки та іржу. Але обов'язково змочіть пемзу, перед тим як чистити поверхню.

Головне - використовувати пемзу лише на міцних поверхнях, таких як порцеляна та кераміка, і завжди змащувати їх універсальним засобом для чищення ванних кімнат

Видалити жир з форми для випічки

Коли справа доходить до очищення плям від запеченого жиру, знайти правильний засіб може бути дуже складно. Він повинен бути достатньо сильним, щоб вивести плями, але достатньо м'яким, щоб не подряпати поверхню.

Щоб скляні форми для випікання заблищали, як новенькі, спробуйте використати пемзу - але неодмінно з водою. Найкраще тримати поруч чашку з водою, щоб можна було легко занурювати камінці.

Почистити решітку плити і духовки

Пемза з невеликими дірочками може використовуватись не лише для видалення жиру з посуду, ай для чищення решітки плити. Обов'язково використовуйте вологу пемзу під час чищення і часто змочуйте її, щоб запобігти подряпинам.

Оптимальний варіант - занурювати пемзу в чашку з водою кожні декілька хвилин. Але не використовуйте пемзу на неіржавній сталі або інших матеріалах плити, оскільки вона залишає глибокі подряпини, які неможливо видалити.

Прибрати шерсть домашніх тварин з меблів та одягу

Якщо у вас є домашня тварина, шерсть неодмінно буде на всіх поверхнях. Якщо з підлоги шерсть можна підмести, то до меблів з м'якою оббивкою вона прилипає. Але можна використати пемзу, щоб видалити шерсть домашніх тварин з м'яких меблів та автомобільної оббивки.

Для цього проводьте зволоженою пемзою в одному напрямку. Майте під рукою пилосос, щоб прибрати розпушену шерсть домашніх тварин. Також цей спосіб може допомогти позбутися шерсті на одязі.

Видалити ковтунці з одягу

На деяких речах - одязі та меблях з м'якою оббивкою - за деякий час використання починають утворюватись непривабливі ковтунці. Але це не означає, що ситуацію не можна виправити.

Використовуючи пемзу, проводьте нею м'якими рухами в одному напрямку, обережно, щоб не пошкодити тканину. Потім використайте валик для ворсу, щоб зібрати ковтунці.