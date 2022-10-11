5 дешевих продуктів, які допоможуть продовжити життя та здоров'я: доступні кожному

Збільшити тривалість вашого життя та залишатися здоровими вам допоможуть найпростіші та недорогі продукти. Дієтолог зазначає, що секретного рецепту довголіття не існує, але багато факторів допомагають вам залишатися здоровими набагато довше, а значить – і жити довше.

Найважливіше - захистити організм від різних хронічних захворювань, у тому числі від інсульту, діабету та захворювань серцево-судинної системи.

"Всупереч тому, що ми часто чуємо, здорове харчування необов'язково має бути дорогим. Ви можете приготувати безліч здорових страв із невеликим бюджетом, продовжуючи при цьому своє життя", - зазначає Карін Патель.

Заморожені фрукти та овочі

За словами фахівця, щоденне вживання трьох порцій овочів та двох порцій фруктів пов'язане з нижчим ризиком передчасної смерті. І для економії можна використовувати заморожені фрукти та овочі. Процес заморозки не позбавляє їх поживних чи будь-яких корисних властивостей.

Картопля

І хоча чіпси та інші шкідливі страви з картоплі не приносять користі вашим артеріям, відмовлятися від цього овоча не варто. Крім крохмалю, картопля містить важливий калій, який знижує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту, а отже – продовжує вам життя.

Рис

Ще один популярний вид гарніру, що коштує недорого. Подавати його можна з будь-чим - від овочів до м'ясних страв, і навіть у вигляді каші з молоком.

"Згідно з блакитними зонами (районами світу, де живуть довгожителі), 65% їх раціону складається з рису, що робить його однією з найздоровіших і найдешевших страв", - підкреслює Патель.

Макарони з цільнозернового борошна

Звичайні макарони можна замінити на вироби з цільнозернового борошна і це зробить вашу страву набагато здоровішою. Вони багаті на клітковину, а вона пов'язана з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань. І це знижує ризик передчасної смерті.

Бобові

Дешева та універсальна квасоля є відмінним джерелом клітковини та білка. Її можна додавати у перші страви, салати, тушкувати з овочами чи м'ясом.

"Бобові є одним з основних продуктів серед людей, які живуть найдовше. Регулярне вживання бобових дозволяє збільшити тривалість життя на кілька років", - зазначає дієтолог.

Томати

Помідори містять вітамін С, калій, фолієву кислоту та вітамін К. Ще цей соковитий овоч є одним із найкращих джерел каротиноїдів, антиоксидантів, які захищають від вікових захворювань.

Карін Патель рекомендує поєднувати ці п'ять продуктів між собою та готувати різноманітні страви, особливо взимку – від ароматного карі до гарячого рагу.