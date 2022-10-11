5 дешевых продуктов, которые помогут продлить жизнь и здоровье: доступны каждому

Увеличить продолжительность вашей жизни и оставаться здоровыми вам помогут самые простые и недорогие продукты. Диетолог отмечает, что секретного рецепта долголетия не существует, но многие факторы помогают вам оставаться здоровыми намного дольше, а значит - и жить дольше.

Самое важное - защитить организм от различных хронических заболеваний, в том числе от инсульта, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

"Вопреки тому, что мы часто слышим, здоровое питание необязательно должно быть дорогим. Вы можете приготовить множество здоровых блюд с небольшим бюджетом, продлевая при этом свою жизнь", - отмечает Карин Патель.

Замороженные фрукты и овощи

По словам специалиста, ежедневное употребление трех порций овощей и двух порций фруктов связано с более низким риском преждевременной смерти. И для экономии можно использовать замороженные фрукты и овощи. Процесс заморозки не лишает их питательных или каких-либо полезных свойств.

Картофель

И хотя чипсы и другие вредные блюда из картофеля не особо приносят пользы вашим артериям, отказываться от этого овоща не стоит. Кроме крахмала, картофель содержит важный калий, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, а значит - продлевает вам жизнь.

Рис

Еще один популярный вид гарнира, который стоит недорого. Подавать его можно с чем угодно - от овощей до мясных блюд, и даже в виде каши с молоком.

"Согласно голубым зонам (районам мира, где живут долгожители), 65% их рациона состоит из риса, что делает его одним из самых здоровых и дешевых блюд", - подчеркивает Патель.

Макароны из цельнозерновой муки

Обычные макароны можно заменить на изделия из цельнозерновой муки и это сделает ваше блюдо намного здоровее. Они богаты клетчаткой, а она связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. И это снижает риск преждевременной смерти.

Бобовые

Дешевая и универсальная фасоль является отличным источником клетчатки и белка. Ее можно добавлять в первые блюда, салаты, тушить с овощами или мясом.

"Бобовые являются одним из основных продуктов среди людей, которые живут дольше всех. Регулярное употребление бобовых позволяет увеличить продолжительность жизни на несколько лет", - отмечает диетолог.

Томаты

Помидоры содержат витамин С, калий, фолиевую кислоту и витамин К. Еще этот сочный овощ является одним из лучших источников каротиноидов, антиоксидантов, которые защищают от возрастных заболеваний.

Карин Патель рекомендует сочетать эти пять продуктов между собой и готовить разнообразные блюда, особенно зимой - от ароматного карри до горячего рагу.