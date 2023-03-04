5 чаїв, які допоможуть знизити тиск і підтримати здоров'я серця

Що вважається високим кров'яним тиском

Гіпертонія - поширений стан, який може розвинутися, коли кров тече артеріями під тиском, вищим за нормальний. Він складається із систолічного і діастолічного тиску.

Систолічний - тиск, коли серцеві шлуночки викачують кров із серця. Діастолічний - тиск між ударами серця, коли серце наповнюється кров’ю.

Протягом дня артеріальний тиск змінюється залежно від вашої діяльності. Нормальні показники для більшості дорослих становить менш як 120/80 мм ртутного стовпа. 120 - це систолічний тиск, а 80 - це діастолічний тиск.

Постійні систолічні показники 130 мм рт. ст. або вище та діастолічні показники 80 мм рт. ст. або вище вважаються високим кров’яним тиском.

Які види чаю корисні при підвищеному тиску

Зелений чай має ряд корисних властивостей для здоров’я. Згідно з дослідженнями, вживання цього напою може поліпшити кровообіг, а також знизити ризик запалення в тканинах серця.

Зелений чай наповнений антиоксидантами, які чудово підтримують здоров’я головного органу. Для тих, хто страждає від гіпертонії, радять випивати одну-дві чашки зеленого чаю в день.

Чай улун містить суміш властивостей чорного та зеленого чаю. У ньому також багато антиоксидантів, які роблять його корисним для здоров’я серця і зниження високого тиску.

Ромашковий чай відомий своїми дивовижними властивостями в регулюванні тиску у гіпертоніків. Він допомагає розслабити кровоносні судини, легко розширюючи їх. Також розслабляє тіло і сприяє міцному сну. Коли тіло розслабляється, частота серцевих скорочень сповільнюється, а артеріальний тиск знижується.

Гібіскусний чай відомий своїми дивовижними властивостями в боротьбі з високим кров’яним тиском. Чай наповнений кількома антиоксидантами, які позитивно впливають на серце. Проте вживати його радять тільки після консультації з лікарем.

Чорний чай також має ряд корисних властивостей для здоров’я. Згідно з дослідженнями, люди, які випивали 3 чашки чорного чаю на день, знижували рівень артеріального тиску в середньому на 2-3 пункти. Але мова йде саме про якісний чорний чай із країн-виробників.

Людям, які страждають на гіпертонію, варто вводити ці чаї у раціон, але від призначених ліків не відмовлятися. Напої стануть допоміжним засобом у боротьбі із високим тиском, а не основним.